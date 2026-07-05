Туди потрапили 32 з 48-ми збірних, які були допущені до групової стадії. В 1/16 фіналу тричі доходила справа до серії пенальті, повідомляє 24 Канал.

До теми Феєрія Дембеле, суперм'яч Швеції та божевільне Гаїті: 10 найкращих голів третього туру ЧС-2026

Ще у двох випадках переможець визначався в екстратаймах. У 16-ти поєдинках було забито 42 м'ячі, що трохи більше ніж 2,5 гола за гру. Вашій увазі – топ-10 найкрасивіших голів першої стадії плей-оф.

10. Гаррі Кейн (Англія)

Англії довелось рятуватися в зустрічі проти ДР Конго після пропущеного голу на старті зустрічі. Команду Тухеля врятував дубль від Кейна. Класним вийшов другий м'яч нападника, коли від змістився з центру праворуч та ефектно пробив у "дев'ятку" воріт африканців.

Кейн нокаутував ДР Конго другим голом: дивитися відео на Megogo

9. Хуліан Кіньйонес (Мексика)

Мексика спокійно впоралась із Еквадором та знову зберегла ворота "на замку". Перший м'яч "Ель Трі" оформили у стрімкій контратаці. Автор першог голу ЧС-2026 Кіньйонес втік по флангу, змістився у центр та круто вразив кут воріт еквадорців.

Красивий гол Кіньйонеса – в огляді матчу Мексика – Еквадор: дивитися відео на Megogo

8. Амад Діалло (Кот-д'Івуар)

Івуарійцям не вдалось зупинити потужну Норвегію, але потріпати нерви скандинавам вдалось. "Слони" майже дотягнули до екстратаймів завдяки голу Діалло. Вінгер МЮ забив після класної перепасовки з партнером по команді, хитнувши захисника Норвегії з гострого кута.

Красивий гол Діалло норвежцям: дивитися відео на Megogo

7. Малік Тілльман (США)

Американці не мало проблем із боснійцями, але догравати матч довелось у меншості. Але це не завадило підопічним Почеттіно забити вдруге, використавши стандарт. Влучний удар завдав Тілльман, який знайшов шпарину в стінці та воротах Боснії і Герцеговини.

Тілльман поставив крапку в матчі США та боснійців: дивитися відео на Megogo

6. Ліонель Мессі (Аргентина)

Аргентина отримала чимало нервів у бою з дебютантом Кабо-Верде. А починалось все доволі позитивно, адже Мессі відкрив рахунок ще в першому таймі. Лісандро Мартінес видав ефектний асист на Лео, той круто приборкав м'яч та пробив над плечем Возіньї.

Мессі відкрив рахунок в зустрічі із Кабо-Верде: дивитися відео

5. Стівен Еуштакіу (Канада)

Канаді було непросто в зустрічі із ПАР і вирвати перемогу господарям Мундіалю вдалось лише у компенсований час. Еуштакіу підібрав м'яч після виносу африканців та потужно пробив у нижній кут воріт "бафана-бафана".

Як Еушакіу врятував Канаду: дивитися відео на Megogo

4. Антоніо Нуса (Норвегія)

Кот-д'Івуар завдав чимало проблем норвежцям, але скандинави все ж першими вийшли вперед. Героєм епізоду став вінгер Лейпцига Нуса, якому вдався крутий удар з кута штрафного майданчика в "дев'ятку" воріт.

Як Нуса забив неймовірний м'яч Кот-д'Івуару: дивитися відео на Megogo

3. Кіліан Мбаппе (Франція)

Мбаппе вже втретє на ЧС-2026 потрапляє у подібний хіт-парад. Нападник Реала забив два голи Швеції і перший з них вийшов завдяки індивідуальній майстерності Кіліана. Форвард отримав м'яч біля лицевої лінії, залишив не при справах двох опонентів та влучно пробив з гострого кута.

Дубль Мбаппе – в огляд матчу Франція – Швеція: дивитися відео на Megogo

2. Кайшу Сано (Японія)

Японці бились до останнього проти грізної Бразилії та навіть першими вразили ворота Аліссона. Класний прохід вдався хавбеку Майнца Сано, який протягнув м'яч з центру поля та від душі пробив з-за меж карного майданчика.

Як Японія забила бразильцям: дивитися відео на Megogo

1. Сідні Лопеш Кабрал (Кабо-Верде)

Кабо-Верде точно завоював серця фанатів матчем проти Аргентини. Африканці двічі відновлювали паритет в зустрічі із чемпіонами світу і другий гол "акул" в екстратаймі змусив усіх побувати в шоковому стані. Лівий захисник Сідні Лопеш Кабрал зряче пробив з бокової лінії майданчика у дальній верхній кут воріт Мартінеса. Неймовірна краса!

Огляд матчу Аргентина – Кабо-Верде: дивитися відео на Megogo