У Демократичній Республіці Конго продовжує загострюватися ситуація зі спалахом вірусу Ебола. Через це місцева футбольна федерація була змушена оперативно змінити план підготовки національної команди до чемпіонату світу-2026, повідомляє ESPN.

Що відомо про план підготовки ДР Конго?

Конголезці відмовилися від триденного збору в столиці країни, а також скасували офіційне прощання з уболівальниками перед вильотом на мундіаль.

При цьому контрольні матчі проти Данії та Чилі, які мають відбутися в Європі, залишаються в силі. Команда продовжить підготовку у Бельгії та Іспанії, після чого вирушить до США.

Представник федерації Джеррі Калемо наголосив, що скасовано лише етап у Кіншасі, тоді як інша частина підготовки проходитиме за планом.

Спалах Еболи викликав міжнародну тривогу

За даними Reuters, у ДР Конго вже зафіксували сотні підозр на зараження та понад 130 смертей. Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила надзвичайну ситуацію міжнародного масштабу.

Особливе занепокоєння викликає штам Bundibugyo, проти якого наразі немає затвердженої вакцини. Через ситуацію США навіть запровадили обмеження на в’їзд для людей, які нещодавно перебували в ДР Конго, Уганді чи Південному Судані.

Попри це, американська влада підтвердила, що збірна ДР Конго все ж отримає дозвіл на участь у чемпіонаті світу.

Водночас тисячі уболівальників конголезців не зможуть відвідати матчі мундіалю через посилений санітарний контроль у зв'язку з вірусом Ебола.

Навіть якщо цю заборону на в'їзд буде скасовано до чемпіонату світу 2026 року, конголезькі вболівальники все одно не зможуть відвідувати матчі, оскільки вони повинні будуть підтримувати ізоляцію та карантин протягом кількох тижнів після прибуття до США.

