В другому півфіналі між собою зустрінуться збірні Англії та Аргентини. Переможець пари пройде у фінал, де зіграє проти Іспанії, повідомляє 24 Канал.

Хто фаворит у перегонах асистентів?

У вівторок, 14 липня, підопічні де ла Фуенте впевнено обіграли Францію з рахунком 2:0. Окрім боротьби за Кубок світу, продовжується гонка в рейтингу асистентів ЧС-2026.

Ледь не з першого матчу лідерство у цьому заліку захопив француз Майкл Олісе. Вінгер Баварії вже встиг оформити п'ять результативних передач на Мундіалі.

У першій грі він асистував проти Сенегалу, після чого робив по дві передачі в зустрічах із Іраком та Швецією. Головним адресатом його передач був Кіліан Мбаппе.

Форвард Реала забив тричі з пасу Олісе, ще по одному разу Майкл допомагав забивати Дембеле та Барколя. Тепер же у гравця залишився ще матч за третє місце, щоб захистити своє перше місце.

Головні конкуренти Олісе

Тим паче, що конкурентів у Олісе майже не лишилось. На один асист від нього відстають Браїм Діас (Марокко), Бруну Гімараес (Бразилія) та Мартін Едегор (Норвегія).

Всі ці футболісти вже завершили виступ на чемпіонаті світу. Тож реальними конкурентами можуть вважатися "активні" гравці, які грають вийшли бодай у півфінал.

Рейтинг асистентів чемпіонату світу-2026:

Майкл Олісе (Франція) – 5 Браїм Діас (Марокко) – 4 Мартін Едегор (Норвегія) – 4 Бруну Гімараес (Бразилія) – 4 Кіліан Мбаппе (Франція) – 3 Букайо Сака (Англія) – 3 Ентоні Гордон (Англія) – 3 Андреас Шельдеруп (Норвегія) – 3 Александер Ісак (Швеція) – 3 Роберто Альварадо (Мексика) – 3 Флоріан Вірц (Німеччина) – 3 Ліонель Мессі (Аргентина) – 2 Марк Кукурелья (Іспанія) – 2 Дані Ольмо (Іспанія) – 2 Усман Дембеле (Франція) – 2

Жирним виділені гравці, які продовжують участь на Мундіалі

Серед них по три результативні передачі мають інший француз Кіліан Мбаппе, а також дует з Англії Ентоні Гордон – Букайо Сака. Трохи менші шанси у четвірки гравців, які мають по два асисти.

Мова про Ліонеля Мессі, Марка Кукурелью, Дані Ольмо та Усмана Дембеле. Важливо також розуміти, що у Гордона, Сака та Мессі залишилось ще два матчі на турнірі, тоді як у іспанців та французів – по одному.

Відзначимо, що Олісе також може побити рекорд Пеле по асистам на одному ЧС. Легендарний бразилець встановив його у 1970-му, коли віддав шість результативних передач.