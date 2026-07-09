Особлива увага на турнірі прикута до зірок та лідерів топ-збірних. Найбільш яскравою на змаганні вважається збірна Франції, повідомляє 24 Канал.

Хто стане топ-асистентом ЧС-2026?

Нападник "Ле Бле" Кіліан Мбаппе веде боротьбу за звання найкращого бомбардира Мундіалю. Тим часом, інший француз є головним претендентом на звання найкращого асистента турніру.

Мова про вінгера Баварії Майкла Олісе. Француз провів потужний сезон за мюнхенський клуб, оформивши 22 голи та 27 асистів. На чемпіонаті світу Майкл поки не забивав.

Проте на його рахунку вже п'ять результативних передач. Майкл віддав по два асисти в матчах проти Іраку та Швеції, а також допоміг забити Мбаппе у ворота Сенегалу.

Найкращі асистенти ЧС-2026:

Майкл Олісе (Франція) – 5 Браїм Діас (Марокко) – 4 Бруну Гімараес (Бразилія) – 4 Мартін Едегор (Норвегія) – 3 Букайо Сака (Англія) – 3 Андреас Шельдеруп (Норвегія) – 3 Александер Ісак (Швеція) – 3 Роберто Альварадо (Мексика) – 3 Флоріан Вірц (Німеччина) – 3

Жирним виділені гравці, які продовжують участь на Мундіалі

Таким чином, Олісе на один асист випереджає Браїма Діаса з Марокко та бразильця Бруну Гімараеса. Правда, останній вже завершив виступи на чемпіонаті світу.

Хто утримує рекорд?

Зазначимо, що Майкл близький до того, щоб побити асистентський рекорд для одного ЧС. Раніше лише одному гравцю вдавалось оформити більше гольових передач.

Мова про легендарного Пеле. Бразилець оформив шість асистів на переможному турнірі у 1970 році. Варто зазначити, що статистика результативних передач ведеться тільки з 1966 року.

Тому ще одна гольова передача від Олісе зрівняє його із Пеле. Нагадаємо, що нещодавно Ліонель Мессі став найкращим асистентом в історії всіх чемпіонатів світу.