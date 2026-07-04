Напередодні відбулись зустрічі 1/16 фіналу і це був перший Мундіаль, на якому була зіграна ця стадія. Все завдяки розширенню турніру до 48-ми збірних, повідомляє 24 Канал.
До теми Турнірна таблиця та результати матчів ЧС-2026
Як завершилась перша стадія плей-оф?
Головною сенсацією першої стадії плей-оф став виліт збірної Німеччини. Команда Юліана Нагельсманна не змогла перемогти скромний Парагвай та поступилась "гуарані" в серії пенальті.
Також несподіванкою став невихід в наступну стадію Нідерландів. Підопічні Кумана багато забивали в групі, але вже в 1/16 фіналу потрапили на міцне Марокко. У підсумку африканці здобули путівку далі в серії пенальті також.Не пропускайте важливі сповіщення Підпишіться на 24 Канал у Telegram
Всі результати 1/8 фіналу ЧС-2026:
- ПАР – Канада 0:1
- Бразилія – Японія 2:1
- Німеччина – Парагвай 1:1 (пен. – 3:4)
- Нідерланди – Марокко 1:1 (пен. – 2:3)
- Кот-д'Івуар – Норвегія 1:2
- Франція – Швеція 3:0
- Мексика – Еквадор 2:0
- Англія – ДР Конго 2:1
- Бельгія – Сенегал 3:2
- США – Боснія і Герцеговина 2:0
- Іспанія – Австрія 3:0
- Португалія – Хорватія 2:1
- Швейцарія – Алжир 2:0
- Австралія – Єгипет 1:1 (пен. – 2:4)
- Аргентина – Кабо-Верде 3:2
- Колумбія – Гана 1:0
Інші ж гранди з різним ступенем проблем пройшли в наступну стадію. Найважче це далось Англії та Бразилії, які лише в кінці зустрічі здобували вольові перемоги над ДР Конго та Японією відповідно. А ось Аргентині довелось грати екстратайми в матчі проти Кабо-Верде!
Хто зіграє в 1/8 фіналу?
Тепер же в боротьбі залишилось лише 16 команд. Матчі 1/8 фіналу триватимуть з 4 по 7 липня, календар зустрічей наступний:
- 4 липня, 20:00. Канада – Марокко (Г'юстон)
- 5 липня, 00:00. Парагвай – Франція (Філадельфія)
- 5 липня, 23:00. Бразилія – Норвегія (Нтю-Йорк)
- 6 липня, 03:00. Мексика – Англія (Мехіко)
- 6 липня, 22:00. Португалія – Іспанія (Даллас)
- 7 липня, 03:00. США – Бельгія (Сіетл)
- 7 липня, 19:00. Аргентина – Єгипет (Атланта)
- 7 липня, 23:00. Швейцарія – Колумбія (Ванкувер)
Якщо основний час завершиться внічию, команди зіграють два екстратайми по 15 хвилин. Якщо і там переможець не буде виявлений, доля путівки в наступну стадію буде вирішена в серії пенальті.
Фінал чемпіонату світу-2026 пройде у Нью-Йорку на арені "МетЛайф Стедіум". Згідно з розкладом ЧС-2026, гра запланована на неділю, 19 липня, початк – о 22:00 за київським часом.