Напередодні відбулись зустрічі 1/16 фіналу і це був перший Мундіаль, на якому була зіграна ця стадія. Все завдяки розширенню турніру до 48-ми збірних, повідомляє 24 Канал.

До теми Турнірна таблиця та результати матчів ЧС-2026

Як завершилась перша стадія плей-оф?

Головною сенсацією першої стадії плей-оф став виліт збірної Німеччини. Команда Юліана Нагельсманна не змогла перемогти скромний Парагвай та поступилась "гуарані" в серії пенальті.

Також несподіванкою став невихід в наступну стадію Нідерландів. Підопічні Кумана багато забивали в групі, але вже в 1/16 фіналу потрапили на міцне Марокко. У підсумку африканці здобули путівку далі в серії пенальті також.

Всі результати 1/8 фіналу ЧС-2026:

ПАР – Канада 0:1

Бразилія – Японія 2:1

– Японія Німеччина – Парагвай 1:1 (пен. – 3:4)

(пен. – 3:4) Нідерланди – Марокко 1:1 (пен. – 2:3)

(пен. – 2:3) Кот-д'Івуар – Норвегія 1:2

Франція – Швеція 3:0

– Швеція Мексика – Еквадор 2:0

– Еквадор Англія – ДР Конго 2:1

– ДР Конго Бельгія – Сенегал 3:2

– Сенегал США – Боснія і Герцеговина 2:0

– Боснія і Герцеговина Іспанія – Австрія 3:0

– Австрія Португалія – Хорватія 2:1

– Хорватія Швейцарія – Алжир 2:0

– Алжир Австралія – Єгипет 1:1 (пен. – 2:4)

(пен. – 2:4) Аргентина – Кабо-Верде 3:2

– Кабо-Верде Колумбія – Гана 1:0

Інші ж гранди з різним ступенем проблем пройшли в наступну стадію. Найважче це далось Англії та Бразилії, які лише в кінці зустрічі здобували вольові перемоги над ДР Конго та Японією відповідно. А ось Аргентині довелось грати екстратайми в матчі проти Кабо-Верде!

Хто зіграє в 1/8 фіналу?

Тепер же в боротьбі залишилось лише 16 команд. Матчі 1/8 фіналу триватимуть з 4 по 7 липня, календар зустрічей наступний:

4 липня, 20:00. Канада – Марокко (Г'юстон)

Канада – Марокко 5 липня, 00:00. Парагвай – Франція (Філадельфія)

Парагвай – Франція 5 липня, 23:00. Бразилія – Норвегія (Нтю-Йорк)

Бразилія – Норвегія 6 липня, 03:00. Мексика – Англія (Мехіко)

Мексика – Англія 6 липня, 22:00. Португалія – Іспанія (Даллас)

Португалія – Іспанія 7 липня, 03:00. США – Бельгія (Сіетл)

США – Бельгія 7 липня, 19:00. Аргентина – Єгипет (Атланта)

Аргентина – Єгипет 7 липня, 23:00. Швейцарія – Колумбія (Ванкувер)

Якщо основний час завершиться внічию, команди зіграють два екстратайми по 15 хвилин. Якщо і там переможець не буде виявлений, доля путівки в наступну стадію буде вирішена в серії пенальті.

Фінал чемпіонату світу-2026 пройде у Нью-Йорку на арені "МетЛайф Стедіум". Згідно з розкладом ЧС-2026, гра запланована на неділю, 19 липня, початк – о 22:00 за київським часом.