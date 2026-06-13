На п'ятницю, 12 червня, були винесені ще дві зустрічі Мундіалю. 24 Канал розповідає про головні підсумки перших матчів головного футбольного турніру чотириріччя.

До теми Турнірна таблиця та результати матчів ЧС-2026

Результати матчів 11 – 12 червня на ЧС-2026

Мексика – ПАР 2:0

Південна Корея – Чехія 2:1

Канада – Боснія і Герцеговина 1:1

Потужна Мексика та казкова історія Хіменеса

Мексика та ПАР вдруге в історії відкривали чемпіонат світу. У 2010-му гра в Африці завершилась нічиєю з суперголом Шабалали. Цього ж разу "Ель Трі" підійшли до стартової зустрічі більш підготовленими.

Підопічні Агірре відкрили рахунок вже на старті зустрічі, після чого впевнено диктували свої умови. Все це вилилось у впевнену перемогу господарів та знаковим голом Рауля Хіменеса.

Ще у 2020-му гравець отримав перелом черепа та міг загинути на полі в матчі АПЛ. Проте нападнику вдалось відновити карєру та у 35 років забити дебютний гол на ЧС, ще і на домашній "Ацтеці".

Огляд матчу Мексика – ПАР: дивитися відео на Megogo

Збірна ПАР – зайвий гість

Зрештою впевненій перемозі Мексики сприяла вкрай погана гра південноафриканців. Підопічні Уго Брооса показали себе командою вкрай низького рівня. В першому голі гравець африканців на рівному місці подарував супернику м'яч.

Потім "бафана-бафана" часто втрачали своїх суперників та не встигали за ними. Це вилилось у два прямі вилучення гравців ПАР. Наразі ж ця команда виглядає антирекламою розширення Мундіалю.

Корейці на Мундіалі знову вражають

А ось корейці продовжують доводити, що чемпіонат світу для них є особливим турніром. На своєму континенті "воїни Теджу" є явними гегемонами, але на Мундіалях їм прогнозують часто провали.

Корея дивувала у 2002-му, коли на домашньому ЧС дісталась півфіналу. Корея неочікувано прибила німців у 2018-му. Корея сенсаційно обіграла Португалію на ЧС-2022 та вийшла у плей-оф, обійшовши Уругвай.

І ось тепер азійці показали характер в матчі із чехами. Європейці контролювали гру та першими забили. Проте Корея змогла переломити хід гри і завдяки перемозі над прямим конкурентом (2:1) тепер вкрай близька до проходу далі.

Чехія ж навпаки опинилась у неприємному становищі. Команда явно не звикла домінувати, а саме до такого футболу їх підштовхнули корейці. Можливо, проти Мексики на контратаках та у силовому футболі підопічні Коубека зможуть надолужати втрачене.

Огляд матчу Південна Корея – Чехія: дивитися відео на Megogo

Збірна Канади переоцінена

Від канадської збірної чекали багато. Команда підходить у статусі команди-господарки та має найкращий підбір гравців у своїй історії. Зрештою проти скромних боснійців Канада була явним фаворитом.

Проте гра показала, що "кленових" дещо переоцінили. Підопічні Джессі Марша володіли ініціативою, але боснійці грамотно використовували контратаки та могли ховати господарів Мундіалю до 70-ї хвилини.

Лукич відкрив рахунок, а Демірович та Байрактаревич мали супермоменти, щоб поховати канадців. Команду Марша врятувала класна комбінація гравців з заміни. Проміс Девід вдало знайшов Ларіна у чужому майданчику і той вирвав для "кленових" нічию.

Проте подальші перспективи Канади туманні, адже по грі вони не були сильнішими за Боснію і Герцеговину. А далі буде Швейцарія та Катар, де треба брати хоча б три очки.

Огляд матчу Канада – Боснія і Герцеговина: дивитися відео на Megogo