Першість планети в США, Канаді та Мексиці ще не стартувала, а організатори вже готуються до серйозного виклику. Через особливості американських правил безпеки окремі поєдинки можуть затримуватися на кілька годин, пише New York Post.

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Чому матчі можуть переривати навіть за хорошої погоди?

Однією з головних особливостей мундіалю в Північній Америці стануть суворі протоколи щодо гроз та блискавок. Згідно з правилами, якщо блискавку зафіксують у радіусі приблизно 13 кілометрів від стадіону, матч необхідно негайно призупинити. Гравці залишають поле, а вболівальників переводять у безпечні зони.

Проблема полягає в тому, що гра може бути відновлена лише через 30 хвилин після останнього зафіксованого удару блискавки. Якщо протягом цього часу знову виникає гроза, відлік починається заново. У результаті пауза здатна затягнутися на годину, дві або навіть більше.

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Особливо актуально це для таких міст-господарів, як Маямі, Атланта, Х'юстон та Канзас-Сіті, де влітку грози є звичним явищем. Саме в червні та липні, коли проходитиме турнір, ймовірність подібних погодних явищ залишається високою.

ФІФА не має чіткого ліміту часу для перенесення гри

Додаткову складність створює той факт, що регламент ФІФА наразі не передбачає конкретного максимального часу призупинення матчу через негоду. Теоретично зустріч може бути відкладена на дуже тривалий термін, якщо небезпечні погодні умови не зникнуть.

Подібні ситуації вже траплялися під час турнірів у США. Минулого року на клубному чемпіонаті світу окремі поєдинки затримувалися майже на дві години через грози та блискавки. Саме тому організатори нині уважно стежать за прогнозами погоди перед стартом мундіалю.

Крім гроз, занепокоєння викликає й спека. Дослідники попереджають, що частина матчів проходитиме за потенційно небезпечних температурних умов, через що ФІФА вже підготувала додаткові паузи для охолодження футболістів та інші заходи безпеки.

Нагадаємо, раніше науковці звинуватили ФІФА в ігноруванні кліматичних умов під час матчів чемпіонату світу-2026.