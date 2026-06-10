Турнір розпочнеться поєдинок у Мехіко на стадіоні "Ацтека". У ньому зійдуться країна-господарка Мексика та команда ПАР, повідомляє 24 Канал.

До теми Історія матчів-відкриття чемпіонатів світу: чим запам'ятались стартові ігри Мундіалів

Коли відбудеться церемонія відкриття?

Напередодні зустрічі на арені відбудеться церемонія відкриття чемпіонату світу. Вона розпочнеться о 20:30 за київським часом та триватиме трохи більше години.

Головним хедлайнером свята стане колумбійська співачка Шакіра, яка є авторкою офіційного гімну ЧС-2026. Сам матч Мексика – ПАР розпочнеться о 22:00 за Києвом.

Церемонію та зустріч можна буде подивитися онлайн на території України. Вони будуть доступні на ОТТ-платформі Megogo, а також на каналі "Megogo Спорт" у кабельних мережах.

Де ще будуть церемонії?

Крім того, цьогорічний Мундіаль буде першим в історії, де пройде одразу три церемонії відкриття. Причиною цьому є кількість країн-господарок.

У США та Канаді також відбудуться свої церемонії. На наступний день після Мехіко шоу пройде перед матчем Канада – Боснія і Герцеговина в Торонто на стадіоні "BMO Field". Зустріч стартує 12 червня о 22:00.

Американська церемонія відкриття пройде 13 червня в місті Лос-Анджелес. Там на стадіоні "SoFi Stadium" зіграють США та Парагвай. Початок – о 04:00 за Києвом.

Всі матчі та церемонії в прямому ефірі на території нашої країни покаже Megogo. Раніше платформа оголосила список коментаторів ЧС-2026 в Україні.