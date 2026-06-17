В одному із них збірна Чехії гратиме із аутсайдером квартету командою ПАР. Зустріч пройде в Атланті та розпочнеться о 19:00 за київським часом, повідомляє 24 Канал.

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Хто вийде переможцем з битви аутсайдерів у групі?

Обидві збірні невдало провели перші ігри на Мундіалі. Південноафриканці постали одним з головних розчарувань турніру, адже не змогли чинити жодного супротиву Мексиці у матчі-відкритті.

Підопічні Уго Брооса пропустили два м'ячі, а могли куди більше. При цьому "бафана-бафана" отримала дві червоні картки, що вплине на її перспективи у другому турі.

Власне матч проти чехів буде останнім шансом для ПАР зачепитися за путівку до плей-оф. Навіть нічия залишить команді теоретичні шанси, але тоді в останньому турі доведеться грати на перемогу проти корейців.

Що ж стосується Чехії, то багато вболівальників називали цю команду ледь не фаворитом групи А. Зрештою у першій зустрічі із Кореєю підопічні Коубека володіли ініціативою та навіть першими забили.

Проте провалена кінцівка зустрічі коштувала Чехії дорогоцінних очок. Азійці оформили камбек, забивши два голи та відірвавшись від прямого конкурента на три бали.

Оскільки в останньому турі на європейців очікує бій проти Мексики, то в матчі проти ПАР чехам треба грати на перемогу. Атакувальні спроможності кманди дозволяють на це розраховувати. Шик, Соучек та інші підійшли до ЧС у непоганій формі.