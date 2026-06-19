В другому матчі на ЧС-2026 "селесао" зійдуться із аутсайдером групи С Гаїті. Зустріч відбудеться у Філадельфії, початок – 20 червня о 03:30 за київським часом, повідомляє 24 Канал.

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Як Бразилія стартувала на ЧС?

Бразильців вважають одними із фаворитів чемпіонату світу, проте команда поки що більше розчаровує. У кваліфікації "селесао" посіли лише п'яте місце.

А на самому турнірі підопічні Анчелотті стартували із невиразної нічиєї проти Марокко. Причому саме африканці були ближчими до успіху, тоді як бразильців врятували індивідуальні дії Вінісіуса.

Що із себе представляє Гаїті?

Якщо південноамериканці мають намір перемогти в групі, вони зобов'язані вигравати у Гаїті. Ця збірна лише вдруге завітала на Мундіаль та має дуже обмежений кадрово склад.

При цьому гаїтяни дали гідний бій Шотландії у першому турі, програвши лише в один м'яч. Якщо у Бразилії знову не піде га, андердги так само вчепляться в омріяний результат.

Цікаво, що Гаїті вже спромоглсь на сенсацію у кваліфікації. Острівна команда змогла не пустити на турнір міцні збірні Коста-Рики та Гондурасу. Перша з 2002 року зіграла на п'яти з шести чемпіонатів світу.

Орієнтовні склади:

Бразилія: Аліссон – Даніло, Бремер, Маркіньос, Дуглас Сантос – Фабіньо, Гімараес – Кунья, Рафінья, Вінісіус – Ігор Тьяго.

Гаїті: Пласід – Експеріенс, Аде, Делькруа, Аркюс – Бельгар, Жан Жак – Провіданс, Касімір, Деедсон – Ісідор.

Що з травмами?

Зрештою Бразилія має певні кадрові втрати перед другим туром. Неймар залишається у лазареті та навіть не полетів з командю у Філадельфію на гру.

Крім того, в першому турі ушкодження зазнав основний центрбек Габріель Магальяес. Його участь у матчі проти Гаїті під питанням. Натомість атакувальний дует Вінісіус – Рафінья має бути готовим.