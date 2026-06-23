В останньому турі між собою у лобовому матчі зійдуться збірні Боснії і Герцеговини та Катару. Зустріч пройде у Сіетлі 24 червня, початок – о 22:00 за київським часом, повідомляє 24 Канал.

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Що потрібно боснійцям та катарцям?

За підсумками звітної гри як мінімум одна команда точно попрощається із чемпіонатом світу. У перших турах збірні набрали лише по одному балу в турнірну таблицю ЧС-2026.

Завдяки цьому вони ділять третє місце у квартеті. Вище розташувались боснійці, які мають трохи кращу різницю м'ячів. Хоч європейці і програли Швейцарії 1:4, але Катар провалився ще більше.

Азійці пропустили аж шість голів від Канади та заробили два вилучення. Тож для збереження шансів на плей-оф катарцям потрібно грати тільки на перемогу. І тут підопічних Лопетегі особливо не рятує сенсаційна нічия проти Швейцарії.

При цьому боснійців також нічия не влаштує. Вийти у плей-оф з третього місця з двома очками буде фактично нереально. Тому і підопічні Барбареза будуть грати лише на перемогу.

В такому випадку Боснія або Катар матимуть 4 бали і з цим показником вийти в 1/16 фіналу з третього місця цілком реально. Бажано для цих команд ще й виграти розгромно, щоб покращити різницю м'ячів.

Орієнтовні склади команд:

Боснія і Герцеговина: Васіль – Дедич, Катич, Хаджикадунич, Колашинац – Мемич, Тахірович, Шуніч, Алайбегович – Джеко, Демірович.

Катар: Абунада – Аль-Уї, Хухі, Педро Мігель, Аль-Брак – Лає, Габер, Будіаф – Едмілсон Жуніор, Абдурісаг, Афіф.

Яка кадрова ситуація у команд?

Власне, обидві команди матимуть кадрові нестачі перед вирішальною битвою. У Катару будуть недоступні два основних захисники Аль-Амін та Мадібо, які проти Канади отримали вилучення.

Також в минулому турі червону картку заробив центрбек боснійців Мухаремович, якого замінити буде непросто. Зрештою кадрово європейська команда виглядає переконливіше, але залишається питання, чи зможуть підопічні Барбареза реалізувати цю перевагу.