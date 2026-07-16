У півфіналі Аргентина видала трилер в матчі проти Англії. "Альбіселесте" програвали 0:1, але змогли здійснити божевільний камбек завдяки голам Енцо Фернандеса та Лаутаро Мартінеса, повідомляє 24 Канал.

Кумедний випадок в Антарктиді

Така емоційна розв'язка змусила аргентинських фанатів шаленіти від радощів. Причому святкування успіху команди відбулись по всіх куточках планети, в тому числі і на Антартиді.

Мережею завірусилось відео, як один із вболівальників вибіг на відкриту місцевість та став бігати по снігу в радощах. Героєм цього ролику став аргентинець Густаво Олівейра.

Чоловік працює на станції "Есперанса" вчителем для дітей, які живуть на тій станції із батьками. Вони прибули в Антарктиду по роботіта взяли із собою сім'ї, тому на станції і знадобився шкільний викладач.

Як Олівейра святкував перемогу Аргентини: дивитися відео

Густаво не стримував емоцій після переможного м'яча Лаутаро Мартінеса. Він вибіг з помешкання у футболці та штанах та почав бігати навколо із прапором Аргентини.

Нагадаємо, що "альбіселесте" вийшли у свій сьомий фінал чемпіонату світу в історії. Суперником аргентинців стане збірна Іспанії, яка у півфіналі вибила Францію. Матч пройде 19 липня у Нью-Йорку, початок – о 22:00 за київським часом.