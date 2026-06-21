Суперником "альбіселесте" стане міцна збірна Австрії на чолі із Ральфом Рангніком. Зустріч відбудеться у Далласі 22 червня, початок – о 20:00 за київським часом, повідомляє 24 Канал.

До теми Мессі в епіцентрі, мемні судді та епічні фанати: скандали та курйози стартових матчів ЧС-2026

Як Мессі поставив Алжир на коліна?

Аргентина продовжує тішити фанатів впевненими результатами. Після тріумфу на ЧС-2022 підопічні Скалоні виграли ще й Кубок Америки, а також впевнено посіли перше місце в турнірній таблиці відбору на новий Мундіаль.

Ба більше, на самому турнірі "альбіселесте" ефектно стартували, розгромивши Алжир з рахунком 3:0. Головним героєм того вечора став Ліонель Мессі.

Нападник Інтер Маямі оформив хет-трик та повторив бомбардирський рекорд чемпіонатів світу. Аргентинець має 16 голів на Мундіалях, як і німець Мірослав Клозе.

Крім того, Аргентина наблизилась до виходу у плей-оф завдяки розгромній перемозі. Але тепер підопічним Скалоні доведеться зустрітися із номінально більш неприємним опонентом.

Що із себе представляє збірна Австрії?

Останніми роками Австрія демонструє непоганий футбол. На Євро-2024 збірна несподівано виграла групу із французами та нідерландцями, а у відборі на ЧС-2026 майже не залишила шансів суперникам по групі.

У першому турі підопічним Рангніка довелось грати проти головного аутсайдера квартету Йорданії. Азійці дали бій Австрії, але все ж європейська команда змогла дотиснути опонента (3:1). До слова, Шмід забив один з найкращих голів першого туру ЧС-2026.

Австрія має достатньо ресурсів, щоб здивувати грізних аргентинців. Чимало гравців цієї збірної виступають на топовому рівні в Бундеслізі. Також у австрійців є дует ментальних лідерів в особі ветеранів Алаби та Арнаутовича.

Орієнтовний склад команд:

Аргентина: Е. Мартінес – Моліна, Ромеро, Лісандро Мартінес, Медіна – Макаллістер, Енцо Фернандес, Де Пауль – Сімеоне, Альварес, Мессі.

Австрія: А. Шлагер – Лаймер, Алаба, Лінхарт, Мвене – К. Шлагер, Зайвальд, Забітцер – Шмід, Арнаутович, Грегоріч.

Що із кадрами у команд?

Серед втрат "червоно-білих" варто виділити хіба що травмованого центрбека Поша з Майнца, але у Рангніка є ким замінити гравця. Натомість Аргентина досі не може розраховувати на не так давно основних флангових захисників.

Гонсало Монтьєль та Ніколас Тальяфіко пропустять гру. І якщо замінити першого безболісно зможе Моліна з Атлетіко, то з лівим флангом ситуація важча. Ймовірно, там вийде Медіна, який зазвичай в Марселі грає центрального захисника.