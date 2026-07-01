Команда Томаса Тухеля почне плей-оф із протистояння зі збірною ДР Конго. Зустріч відбудеться в Атланті, початок – 1 липня о 19:00 за київським часом, повідомляє 24 Канал.

До теми Кривдники України вилетіли з ЧС-2026: Франція знищила Швецію завдяки дублю Мбаппе

Що коїться із Англією?

"Три леви" ідеально виступили у кваліфікації, вигравши всі зустрічі без пропущених голів. А ось вже безпосередньо на чемпіонаті світу англійці поки виглядають не так яскраво.

В першій зустрічі підопічні Тухеля влаштували перестрілку з Хорватію в першому таймі (2:2), але після перерви Англія все ж добила "картатих" (4:2). Натомість у другому турі британці не змогли пробити Гану (0:0), а в останній грі дотисли скромну Панаму лише в другому таймі (2:0).

Тепер же англійцям доведеться починати плей-оф із команди, яку за рівнем можна порівняти із Ганою. Тому на родоначальників футболу очікує дуже важка зустріч із ДР Конго.

Як виступає ДР Конго?

"Леопарди" пройшли важку кваліфікацію, залишивши без Мундіалю Камерун, Нігерію та Ямайку. А на самому турнірі африканці стартували із нічиєї проти грізної Португалії.

У підсумку команда Десабра здобула путівку в плей-оф завдяки вольовій перемозі над Узбекистаном в останньому турі. Героєм зустрічі став Йоанн Вісса з Ньюкасла, який оформив дубль.

Які проблеми у Англії?

Загалом же в збірній ДР Конго грає чимало футболістів, які зараз або раніше виступали в чемпіонаті Англії. Тому ДР Конго може бути готовою до топового рівню англійців.

Орієнтовні склади команд:

Англія: Пікфорд – Спенс, Гуехі, Конса, О'Райллі – Андерсон, Райс – Сака, Решфорд, Гордон – Кейн.

ДР Конго: Мпасі – Ван-Біссака, Туанзебе, Мбемба, Капуаді, Масуаку – Мутуссамі, Мукау, Садікі – Бакамбу, Вісса.

До звітної зустрічі африканці підходять без кадрових втрат, тоді як у Тухеля є проблеми в захисті. Через травми випали Ріс Джеймс та Джарелл Кванса, тоді як під питанням залишається готовність Тіно Лівраменто.

Тож на бій проти ДР Конго Англія залишається без номінальних правих захисників, через що Тухелю постійно нагадують про невиклик Трента Александра-Арнольда. Ймовірно, справа вийде Джейд Спенс або Ден Берн.