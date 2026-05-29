У мережі активно обговорюють новий зовнішній вигляд бразильського воротаря. Фото Аліссона швидко розлетілося соцмережами та викликало хвилю жартів і здивування серед фанатів, передає 24 Канал.

Фанати не одразу впізнали Аліссона

Уболівальники звернули увагу, що 33-річний голкіпер виглядає значно масивнішим, ніж під час сезону. Деякі користувачі навіть жартували, що Аліссон перейшов у категорію важковаговиків.



Аліссон набрав вагу/ Фото CBF

Відзначимо, що з кінця березня до кінця травня воротар не грав через травму підколінного сухожилля.

Сам воротар поки ніяк не відреагував на бурхливу реакцію соцмереж. Водночас частина фанатів стала на захист бразильця, зазначивши, що футболісти часто змінюються після травм та під час міжсезоння.

Один із найкращих воротарів світу

Аліссон є основним голкіпером збірної Бразилії та англійського Ліверпуля. Бразилець виступає за мерсисайдців із 2018 року та виграв із клубом Лігу чемпіонів і АПЛ.

Попри ажіотаж навколо його фізичної форми, тренерський штаб продовжує довіряти саме Аліссону роль першого номера команди. Очікується, що воротар вийде у стартовому складі Бразилії вже у найближчих контрольних матчах перед чемпіонатом світу-2026.

Разом з Аліссоном Беккером до табору збірної на воротарську позицію Карло Анчелотті викликав голкіпера Фенербахче Едерсона та 38-річного Вевертона з Греміо.