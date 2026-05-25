Азійський футбол переживає справжній бум, і головним уособленням цього прогресу став прорив "білих вовків". Поки скептики пророкують їм статус аутсайдера, самі узбеки націлені як мінімум на вихід із групи, повідомляє 24 Канал.

Дивіться також Екзотичне Кюрасао та загадкова Йорданія: чого чекати від дебютантів ЧС-2026

Як Узбекистан прорубав вікно на мундіаль?

Шлях Узбекистану до дебютного чемпіонату світу став результатом багаторічної реформи дитячого футболу та розширення квот від Азії. Протягом усього відбору під керівництвом Сречко Катанеця команда демонструвала неймовірну стабільність у кваліфікації AFC, де практично не помітила опору суперників.

Надійна гра в обороні та залізна дисципліна дозволили узбекам достроково гарантувати собі омріяну путівку в США, Канаду та Мексику, змусивши плакати від щастя весь Ташкент.

Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Італійський акцент після відбору та зіркові лідери

Вже після успішного завоювання путівки, восени 2025 року, рятувати Узбекистан від статусу звичайного туриста запросили легендарного італійця Фабіо Каннаваро. Володар "Золотого м'яча" мав обмаль часу, але встиг прищепити команді європейський тактичний прагматизм.



Фабіо Каннаваро – наставник збірної Узбекистану/Фото Uznews

На полі ж цим оновленим оркестром керують справжні зірки: нестримний бомбардир Ельдор Шомуродов з досвідом виступів у Серії А та надталановитий захисник Абдукодір Хусанов з Манчестер Сіті, який уже розриває європейську Лігу чемпіонів.

Склад збірної Узбекистану на ЧС-2026

Воротарі

Уткір Юсупов (Навбахор)

Ботіралі Ергашев (Нефтчі, Азербайджан)

Абдувохід Нематов (Насаф)

Захисники

Абдукодір Хусанов (Манчестер Сіті, Англія)

Рустамджон Ашурматов (Естеглал, Іран)

Умарбек Ешмуродов (Насаф)

Авазбек Улмасалієв (АГМК)

Абдулла Абдуллаєв (Дібба, ОАЕ)

Джахонгір Урозов (Динамо)

Хожіакбар Аліжонов (Пахтакор)

Бехруз Карімов (Сурхан)

Русланбек Жіянов (Навбахор)

Фаррух Сайфієв (Нефтчі, Азербайджан)

Шерзод Насруллаєв (Пахтакор)

Умаралі Рахмоналієв (Сабах, Азербайджан)

Півзахисники

Отабек Шукуров (Баніяс, ОАЕ)

Оділджон Хамробеков (Трактор, Іран)

Азізбек Ганієв (Аль-Батаєх, ОАЕ)

Акмаль Мозговий (Пахтакор)

Шерзод Есанов (Бухара)

Достонбек Хамдамов (Пахтакор)

Жамшид Іскандеров (Нефтчі, Азербайджан)

Жасур Жалоліддінов (Согдіана)

Нападники

Ельдор Шомуродов (Істанбул Башакшехір, Туреччина)

Аббосбек Файзуллаєв (Істанбул Башакшехір, Туреччина)

Остон Урунов (Персеполіс, Іран)

Жалоліддін Машаріпов (Естеглал, Іран)

Азізбек Амонов (Динамо)

Ігор Сергєєв (Персеполіс, Іран)

Шерзод Теміров (Ербіль, Ірак)

Чого чекати від зухвалого дебютанта на ЧС-2026?

Узбекистан точно не буде постачальником очок для топ-збірних у групі з Португалією, Колумбією та ДР Конго. Завдяки кубковому досвіду Каннаваро, команда вчиться ідеально сушити гру проти грандів і вибухати блискавичними контратаками.

Очікується, що "білі вовки" стануть однією з темних конячок турніру: вихід у плей-оф для цієї банди є цілком реальним завданням, а для суперників кожен матч із ними може перетворитися на справжнє тактичне пекло.

Узбекистан проведе свій перший в історії матч на мундіалі 17 червня в Мехіко проти Колумбії. Наступні два поєдинки групового етапу пройдуть у США: 23 червня проти Португалії в Х'юстоні та 27 червня проти ДР Конго в Атланті.