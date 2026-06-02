Турецька федерація футболу на своєму сайті оприлюднила фінальний список гравців, які представлять країну на майбутньому чемпіонаті світу-2026 у США, Канаді та Мексиці. Головний тренер Вінченцо Монтелла зібрав максимально бойовий та амбітний склад, кістяк якого сформували представники провідних європейських ліг та місцевих грандів.

Дивіться також Чого чекати від США, Канади і Мексики: історія виступів господарів на домашніх чемпіонатах світу

Кого викликав Монтелла?

Головною рушійною силою цієї збірної залишаються легіонери, які мають колосальний досвід виступів на найвищому рівні. Лідерську роль у півзахисті виконуватиме зірковий капітан Хакан Чалханоглу з міланського Інтера.

Особлива увага вболівальників буде прикута до суперталановитого Арди Гюлера з мадридського Реала та молодого форварда Ювентуса Кенана Їлдиза.

Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Надійність у захисній лінії покликані забезпечити Ферді Кадіоглу з англійського Брайтона та досвідчений Меріх Демірал, який наразі захищає кольори саудівського Аль-Ахлі.

Заявка збірної Туреччини на ЧС-2026

Воротарі: Алтай Байиндир (Манчестер Юнайтед, Англія), Мерт Гюнок (Фенербахче), Угурджан Чакир (Галатасарай);

Захисники: Абдюлькерим Бардакджі (Галатасарай), Чаглар Сеюнджю (Фенербахче), Еврен Ельмалі (Галатасарай), Ферді Кадіоглу (Брайтон, Англія), Меріх Демірал (Аль-Ахлі, Саудівська Аравія), Мерт Мюльдюр (Хоффенхайм, Німеччина), Самет Акайдін (Різеспор), Зекі Челік (Рома, Італія);

Півзахисники: Хакан Чалханоглу (Інтер, Італія), Арда Гюлер (Реал Мадрид, Іспанія), Ісмаїл Юксек (Фенербахче), Каан Айхан (Галатасарай), Оркун Кекчю (Бешикташ), Саліх Озджан (Боруссія Дортмунд, Німеччина);

Нападники: Бариш Їлмаз (Галатасарай), Джан Узун (Айнтрахт, Німеччина), Деніз Гюль (Порту, Португалія), Ірфан Кахведжі (Касимпаша), Кенан Їлдиз (Ювентус, Італія), Керем Айдин (Фенербахче), Юнус Акгюн (Галатасарай).

Міцний турецький десант

Попри серйозне закордонне представництво, значну частину заявки складають футболісти з внутрішньої першості, зокрема з Фенербахче та Галатасарая. Воротарську позицію закриватиме Алтай Байиндир з Манчестер Юнайтед, а конкуренцію йому створять Мерт Гюнок та Угурджан Чакир.

Окрім цього, до списку потрапили такі перевірені бійці, як Чаглар Сеюнджю, Керем Актюркоглу та Бариш Їлмаз, що додасть команді глибини складу та зіграності на турнірі.

На груповому етапі фінальної частини чемпіонату світу збірна Туреччини потрапила до квартету D. Поборотися за вихід у плей-оф "місячним зіркам" доведеться проти збірних США, Парагваю та Австралії. Фахівці вже називають цю групу однією з найрівніших на турнірі, де кожен поєдинок матиме вирішальне значення для виходу в наступну стадію.

Найвищим досягненням збірної Туреччини є "бронза" чемпіонату світу-2002.