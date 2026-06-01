Господарями Мундіалю стануть США, Канада та Мексика. Як завжди, увага до збірних, які гратимуть вдома, буде надвисокою, повідомляє 24 Канал.
Чого чекати від США, Мексики та Канади?
Традиційно країни-господарки не беруть участі у відборах на Мундіаль, потрапляючи туди напряму. Так і було цього разу, тому США, Канада та Мексика али безліч товариських матчів за останні три роки.
Проте за цей час були і офіційні турніри, такі як Золотий Кубок КОНКАКАФ та Ліга націй. Власне, перший трофей у 2023 та 2025 роках вигравала Мексика, тоді як США задовольнили "сріблом" торік.
Власне, під Мундіаль всі три збірні оновили тренерський штаб. Мексика повернула одного з найкращих вітчизняниз коучів Хав'єра Агірре, а Канада запросила екстренера Лейпцига та Лідса Джессі Марша.
Але найбільше виділилась збірна США, яка змогла підписати топового аргентинського коуча Маурісіо Почеттіно. Він відомий по своїй роботі в Тоттенхемі, ПСЖ та Челсі.
Історично ані США, ані Канада, ані Мексика не досягали гучного успіху на ЧС. Хіба що американці дійшли до півфіналу дебютного ЧС у 1930-го, але там і рівень турніру був значно нижчий.
Мексиканці часто їздили на Мундіаль, але лише на домашніх турнірах 1970 та 1986 років виходили у чвертьфінал. А показники Канади ще скромніші – лише два турніри та 6 поразок в шести матчах.
Як країни-господарки виступали на ЧС?
Власне, статус домашнього турніру не завжди допомагав збірним досягати успіху. Шість разів господар ЧС вигравав і саме змагання, але з цих випадків сенсацією можна назвати хіба що Уругвай у 1930-му.
До 1994-го господарі обов'язково доходили мінімум до чвертьфіналу. Але чим далі, тим цей статус давав менше привілеїв. Як раз збірна США у 1994-му його і порушила, зупинившись в 1/8 фіналу.
Крім того, ПАР та Катар у 2010 та 2022 роках взагалі не виходили з групи на домашніх турнірах. Серед нетопових збірних, яким "домашні стіни" справді допомогли, можна згадати фінал Швеції (1958), півфінал Південної Кореї (2002) та чвертьфінал Росії (2018).
|
РІК
|
КРАЇНА
|
ДОСЯГНЕННЯ
|
1930
|
Уругвай
|
перемога
|
1934
|
Італія
|
перемога
|
1938
|
Франція
|
1/4 фіналу
|
1950
|
Бразилія
|
друге місце
|
1954
|
Швейцарія
|
1/4 фіналу
|
1958
|
Швеція
|
фінал
|
1962
|
Чилі
|
третє місце
|
1966
|
Англія
|
перемога
|
1970
|
Мексика
|
1/4 фіналу
|
1974
|
Німеччина
|
перемога
|
1978
|
Аргентина
|
перемога
|
1982
|
Іспанія
|
другий груповий раунд
|
1986
|
Мексика
|
1/4 фіналу
|
1990
|
Італія
|
третє місце
|
1994
|
США
|
1/8 фіналу
|
1998
|
Франція
|
перемога
|
2002
|
Південна Корея
|
четверте місце
|
2006
|
Німеччина
|
третє місце
|
2010
|
ПАР
|
груповий раунд
|
2014
|
Бразилія
|
четверте місце
|
2018
|
Росія
|
1/4 фіналу
|
2022
|
Катар
|
груповий раунд
Які шанси у трьох господарів Мундіалю?
Власне, вихід у плей-оф США та Мексики на ЧС-2026 виглядає очевидним. Господарям на руку грає жеребкування з першого кошика, тому в їх групах немає топових збірних.
Ба більше, в 1/16 фіналу можна вийти навіть з третього місця. Найважчим суперником для американців має стати Туреччина, тоді як мексиканці битимуться за перше місце із Чехією та Кореєю.
Канаді буде дещо важче. По-перше, сам рівень збірної нижчий за США та Мексику. По-друге, у квартеті є міцні європейські суперники в особі Швейцарії та Боснії і Герцеговини. Але наявність Катару облегшує завдання підопічним Джессі Марша.
Календар збірних-господарів ЧС-2026:
- Мексика (А): ПАР (11 червня), Південна Корея (19 червня), Чехія (25 червня).
- Канада (В): Боснія і Герцеговина (12 червня), Катар (19 червня), Швейцарія (24 червня).
- США (D): Парагвай (13 червня), Австралія (19 червня), Туреччина (26 червня).