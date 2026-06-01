Господарями Мундіалю стануть США, Канада та Мексика. Як завжди, увага до збірних, які гратимуть вдома, буде надвисокою, повідомляє 24 Канал.

Чого чекати від США, Мексики та Канади?

Традиційно країни-господарки не беруть участі у відборах на Мундіаль, потрапляючи туди напряму. Так і було цього разу, тому США, Канада та Мексика али безліч товариських матчів за останні три роки.

Проте за цей час були і офіційні турніри, такі як Золотий Кубок КОНКАКАФ та Ліга націй. Власне, перший трофей у 2023 та 2025 роках вигравала Мексика, тоді як США задовольнили "сріблом" торік.

Власне, під Мундіаль всі три збірні оновили тренерський штаб. Мексика повернула одного з найкращих вітчизняниз коучів Хав'єра Агірре, а Канада запросила екстренера Лейпцига та Лідса Джессі Марша.


Як виглядає заявка збірної Канади на ЧС-2026

Але найбільше виділилась збірна США, яка змогла підписати топового аргентинського коуча Маурісіо Почеттіно. Він відомий по своїй роботі в Тоттенхемі, ПСЖ та Челсі.

Історично ані США, ані Канада, ані Мексика не досягали гучного успіху на ЧС. Хіба що американці дійшли до півфіналу дебютного ЧС у 1930-го, але там і рівень турніру був значно нижчий.

Мексиканці часто їздили на Мундіаль, але лише на домашніх турнірах 1970 та 1986 років виходили у чвертьфінал. А показники Канади ще скромніші – лише два турніри та 6 поразок в шести матчах.


Кого обрав Почеттіно на чемпіонат світу-2026

Як країни-господарки виступали на ЧС?

Власне, статус домашнього турніру не завжди допомагав збірним досягати успіху. Шість разів господар ЧС вигравав і саме змагання, але з цих випадків сенсацією можна назвати хіба що Уругвай у 1930-му.

До 1994-го господарі обов'язково доходили мінімум до чвертьфіналу. Але чим далі, тим цей статус давав менше привілеїв. Як раз збірна США у 1994-му його і порушила, зупинившись в 1/8 фіналу.

Крім того, ПАР та Катар у 2010 та 2022 роках взагалі не виходили з групи на домашніх турнірах. Серед нетопових збірних, яким "домашні стіни" справді допомогли, можна згадати фінал Швеції (1958), півфінал Південної Кореї (2002) та чвертьфінал Росії (2018).

РІК

КРАЇНА

ДОСЯГНЕННЯ

1930

Уругвай

перемога

1934

Італія

перемога

1938

Франція

1/4 фіналу

1950

Бразилія

друге місце

1954

Швейцарія

1/4 фіналу

1958

Швеція

фінал

1962

Чилі

третє місце

1966

Англія

перемога

1970

Мексика

1/4 фіналу

1974

Німеччина

перемога

1978

Аргентина

перемога

1982

Іспанія

другий груповий раунд

1986

Мексика

1/4 фіналу

1990

Італія

третє місце

1994

США

1/8 фіналу

1998

Франція

перемога

2002

Південна Корея
Японія

четверте місце
1/8 фіналу

2006

Німеччина

третє місце

2010

ПАР

груповий раунд

2014

Бразилія

четверте місце

2018

Росія

1/4 фіналу

2022

Катар

груповий раунд

Які шанси у трьох господарів Мундіалю?

Власне, вихід у плей-оф США та Мексики на ЧС-2026 виглядає очевидним. Господарям на руку грає жеребкування з першого кошика, тому в їх групах немає топових збірних.

Ба більше, в 1/16 фіналу можна вийти навіть з третього місця. Найважчим суперником для американців має стати Туреччина, тоді як мексиканці битимуться за перше місце із Чехією та Кореєю.

Канаді буде дещо важче. По-перше, сам рівень збірної нижчий за США та Мексику. По-друге, у квартеті є міцні європейські суперники в особі Швейцарії та Боснії і Герцеговини. Але наявність Катару облегшує завдання підопічним Джессі Марша.

Календар збірних-господарів ЧС-2026:

  • Мексика (А): ПАР (11 червня), Південна Корея (19 червня), Чехія (25 червня).
  • Канада (В): Боснія і Герцеговина (12 червня), Катар (19 червня), Швейцарія (24 червня).
  • США (D): Парагвай (13 червня), Австралія (19 червня), Туреччина (26 червня).