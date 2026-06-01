Господарями Мундіалю стануть США, Канада та Мексика. Як завжди, увага до збірних, які гратимуть вдома, буде надвисокою, повідомляє 24 Канал.

Чого чекати від США, Мексики та Канади?

Традиційно країни-господарки не беруть участі у відборах на Мундіаль, потрапляючи туди напряму. Так і було цього разу, тому США, Канада та Мексика али безліч товариських матчів за останні три роки.

Проте за цей час були і офіційні турніри, такі як Золотий Кубок КОНКАКАФ та Ліга націй. Власне, перший трофей у 2023 та 2025 роках вигравала Мексика, тоді як США задовольнили "сріблом" торік.

Власне, під Мундіаль всі три збірні оновили тренерський штаб. Мексика повернула одного з найкращих вітчизняниз коучів Хав'єра Агірре, а Канада запросила екстренера Лейпцига та Лідса Джессі Марша.



Але найбільше виділилась збірна США, яка змогла підписати топового аргентинського коуча Маурісіо Почеттіно. Він відомий по своїй роботі в Тоттенхемі, ПСЖ та Челсі.

Історично ані США, ані Канада, ані Мексика не досягали гучного успіху на ЧС. Хіба що американці дійшли до півфіналу дебютного ЧС у 1930-го, але там і рівень турніру був значно нижчий.

Мексиканці часто їздили на Мундіаль, але лише на домашніх турнірах 1970 та 1986 років виходили у чвертьфінал. А показники Канади ще скромніші – лише два турніри та 6 поразок в шести матчах.



Як країни-господарки виступали на ЧС?

Власне, статус домашнього турніру не завжди допомагав збірним досягати успіху. Шість разів господар ЧС вигравав і саме змагання, але з цих випадків сенсацією можна назвати хіба що Уругвай у 1930-му.

До 1994-го господарі обов'язково доходили мінімум до чвертьфіналу. Але чим далі, тим цей статус давав менше привілеїв. Як раз збірна США у 1994-му його і порушила, зупинившись в 1/8 фіналу.

Крім того, ПАР та Катар у 2010 та 2022 роках взагалі не виходили з групи на домашніх турнірах. Серед нетопових збірних, яким "домашні стіни" справді допомогли, можна згадати фінал Швеції (1958), півфінал Південної Кореї (2002) та чвертьфінал Росії (2018).

РІК КРАЇНА ДОСЯГНЕННЯ 1930 Уругвай перемога 1934 Італія перемога 1938 Франція 1/4 фіналу 1950 Бразилія друге місце 1954 Швейцарія 1/4 фіналу 1958 Швеція фінал 1962 Чилі третє місце 1966 Англія перемога 1970 Мексика 1/4 фіналу 1974 Німеччина перемога 1978 Аргентина перемога 1982 Іспанія другий груповий раунд 1986 Мексика 1/4 фіналу 1990 Італія третє місце 1994 США 1/8 фіналу 1998 Франція перемога 2002 Південна Корея

Японія четверте місце

1/8 фіналу 2006 Німеччина третє місце 2010 ПАР груповий раунд 2014 Бразилія четверте місце 2018 Росія 1/4 фіналу 2022 Катар груповий раунд

Які шанси у трьох господарів Мундіалю?

Власне, вихід у плей-оф США та Мексики на ЧС-2026 виглядає очевидним. Господарям на руку грає жеребкування з першого кошика, тому в їх групах немає топових збірних.

Ба більше, в 1/16 фіналу можна вийти навіть з третього місця. Найважчим суперником для американців має стати Туреччина, тоді як мексиканці битимуться за перше місце із Чехією та Кореєю.

Канаді буде дещо важче. По-перше, сам рівень збірної нижчий за США та Мексику. По-друге, у квартеті є міцні європейські суперники в особі Швейцарії та Боснії і Герцеговини. Але наявність Катару облегшує завдання підопічним Джессі Марша.

Календар збірних-господарів ЧС-2026: