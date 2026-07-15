Франція боролась за путівку у фінал проти Іспанії. Підопічні Дешама вважались невеликими фаворитами, але довести це на футбольному полі не змогли, повідомляє 24 Канал.

Як Ямаль грав проти Мбаппе?

У підсумку Іспанія переграла французів з рахунком 2:0 та кваліфікувалась у фінал. Однією з зірок "фурії рохи" є Ламін Ямаль, який, правда, на цьому чемпіонаті світу не є дуже результативним.

Натомість лідер збірної Франції Кіліан Мбаппе бореться за звання найкращого бомбардиру турніру, маючи 8 голів. Тим не менш, нападник Реала має доволі негативну статистику проти Ламіна.

Матч у Далласі став вже 11-им, в якому Ямаль грав проти Мбаппе. І в дев'яти з цих матчів перемогу святкувала саме команда із іспанцем. В інших двох зустрічах була зафіксована перемога клубу Кіліана.

Перша з них відбулась ще у 2024-му, коли Мбаппе грав за ПСЖ. Тоді парижани в Лізі чемпіонів здолали Барселону з рахунком 4:1. Друга сталась в рамках Ла Ліги восени 2025-го.

Тоді Реал переграв каталонців з рахунком 2:1. У всіх інших зустрічах між цими командами перемогу святкувала команда Ямаля. Серед цих тріумфів були три перемоги на рівні збірних.

Ямаль обігрував Мбаппе у півфіналі Євро-2024, як раз забивши тоді красивий гол. Також Ламін був сильнішим у півфіналі останньої Ліги націй, який завершився з рахунком 5:4 та дублем Ямаля.

Всі матчі Ямаля проти Мбаппе:

СЕЗОН ТУРНІР СТАДІЯ МАТЧ РАХУНОК ГОЛИ ЯМАЛЯ ГОЛИ МБАППЕ 2023-2024 Ліга чемпіонів 1/4 фіналу ПСЖ – Барселона 2:3 2023-2024 Ліга чемпіонів 1/4 фіналу Барселона – ПСЖ 1:4 2 2024 Євро 1/2 фіналу Іспанія – Франція 2:1 1 2024-2025 Ла Ліга 11 тур Реал – Барселона 0:4 1 2024-2025 Суперкубок Іспанії фінал Реал – Барселона 2:5 1 1 2024-2025 Кубок Іспанії фінал Барселона – Реал 3:2 1 2024-2025 Ла Ліга 35 тур Барселона – Реал 4:3 1 3 2025 Ліга націй 1/2 фіналу Іспанія – Франція 5:4 2 1 2025-2026 Ла Ліга 10 тур Реал – Барселона 2:1 1 2025-2026 Суперкубок Іспанії фінал Барселона – Реал 3:2 2026 чемпіонат світу 1/2 фіналу Франція – Іспанія 0:2

З ким далі гратимуть Іспанія та Франція?

Тепер же Ламін спробує вперше стати чемпіоном світу. Суперником Іспанії в фіналі стане Англія або Аргентина, які відіграють в Атланті 15 липня (початок – о 22:00 за київським часом).

Натомість Франція битиметься в матчі за третє місце проти невдахи пари Англія – Аргентина. Ця гра відбудеться у Маямі в ніч проти 19 липня опівночі за Києвом.