Франція боролась за путівку у фінал проти Іспанії. Підопічні Дешама вважались невеликими фаворитами, але довести це на футбольному полі не змогли, повідомляє 24 Канал.
Як Ямаль грав проти Мбаппе?
У підсумку Іспанія переграла французів з рахунком 2:0 та кваліфікувалась у фінал. Однією з зірок "фурії рохи" є Ламін Ямаль, який, правда, на цьому чемпіонаті світу не є дуже результативним.
Натомість лідер збірної Франції Кіліан Мбаппе бореться за звання найкращого бомбардиру турніру, маючи 8 голів. Тим не менш, нападник Реала має доволі негативну статистику проти Ламіна.
Матч у Далласі став вже 11-им, в якому Ямаль грав проти Мбаппе. І в дев'яти з цих матчів перемогу святкувала саме команда із іспанцем. В інших двох зустрічах була зафіксована перемога клубу Кіліана.Якщо Telegram заблокують Не губіть 24 Канал – підписуйтеся на нас у WhatsApp
Перша з них відбулась ще у 2024-му, коли Мбаппе грав за ПСЖ. Тоді парижани в Лізі чемпіонів здолали Барселону з рахунком 4:1. Друга сталась в рамках Ла Ліги восени 2025-го.
Тоді Реал переграв каталонців з рахунком 2:1. У всіх інших зустрічах між цими командами перемогу святкувала команда Ямаля. Серед цих тріумфів були три перемоги на рівні збірних.
Ямаль обігрував Мбаппе у півфіналі Євро-2024, як раз забивши тоді красивий гол. Також Ламін був сильнішим у півфіналі останньої Ліги націй, який завершився з рахунком 5:4 та дублем Ямаля.
Всі матчі Ямаля проти Мбаппе:
|
СЕЗОН
|
ТУРНІР
|
СТАДІЯ
|
МАТЧ
|
РАХУНОК
|
ГОЛИ ЯМАЛЯ
|
ГОЛИ МБАППЕ
|
2023-2024
|
Ліга чемпіонів
|
1/4 фіналу
|
ПСЖ – Барселона
|
2:3
|
|
|
2023-2024
|
Ліга чемпіонів
|
1/4 фіналу
|
Барселона – ПСЖ
|
1:4
|
|
2
|
2024
|
Євро
|
1/2 фіналу
|
Іспанія – Франція
|
2:1
|
1
|
|
2024-2025
|
Ла Ліга
|
11 тур
|
Реал – Барселона
|
0:4
|
1
|
|
2024-2025
|
Суперкубок Іспанії
|
фінал
|
Реал – Барселона
|
2:5
|
1
|
1
|
2024-2025
|
Кубок Іспанії
|
фінал
|
Барселона – Реал
|
3:2
|
|
1
|
2024-2025
|
Ла Ліга
|
35 тур
|
Барселона – Реал
|
4:3
|
1
|
3
|
2025
|
Ліга націй
|
1/2 фіналу
|
Іспанія – Франція
|
5:4
|
2
|
1
|
2025-2026
|
Ла Ліга
|
10 тур
|
Реал – Барселона
|
2:1
|
|
1
|
2025-2026
|Суперкубок Іспанії
|
фінал
|
Барселона – Реал
|
3:2
|
|
|
2026
|
чемпіонат світу
|
1/2 фіналу
|
Франція – Іспанія
|
0:2
|
|
З ким далі гратимуть Іспанія та Франція?
Тепер же Ламін спробує вперше стати чемпіоном світу. Суперником Іспанії в фіналі стане Англія або Аргентина, які відіграють в Атланті 15 липня (початок – о 22:00 за київським часом).
Натомість Франція битиметься в матчі за третє місце проти невдахи пари Англія – Аргентина. Ця гра відбудеться у Маямі в ніч проти 19 липня опівночі за Києвом.