Франція боролась за путівку у фінал проти Іспанії. Підопічні Дешама вважались невеликими фаворитами, але довести це на футбольному полі не змогли, повідомляє 24 Канал.

Як Ямаль грав проти Мбаппе?

У підсумку Іспанія переграла французів з рахунком 2:0 та кваліфікувалась у фінал. Однією з зірок "фурії рохи" є Ламін Ямаль, який, правда, на цьому чемпіонаті світу не є дуже результативним.

Натомість лідер збірної Франції Кіліан Мбаппе бореться за звання найкращого бомбардиру турніру, маючи 8 голів. Тим не менш, нападник Реала має доволі негативну статистику проти Ламіна.

Матч у Далласі став вже 11-им, в якому Ямаль грав проти Мбаппе. І в дев'яти з цих матчів перемогу святкувала саме команда із іспанцем. В інших двох зустрічах була зафіксована перемога клубу Кіліана.

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Перша з них відбулась ще у 2024-му, коли Мбаппе грав за ПСЖ. Тоді парижани в Лізі чемпіонів здолали Барселону з рахунком 4:1. Друга сталась в рамках Ла Ліги восени 2025-го.

Тоді Реал переграв каталонців з рахунком 2:1. У всіх інших зустрічах між цими командами перемогу святкувала команда Ямаля. Серед цих тріумфів були три перемоги на рівні збірних.

Ямаль обігрував Мбаппе у півфіналі Євро-2024, як раз забивши тоді красивий гол. Також Ламін був сильнішим у півфіналі останньої Ліги націй, який завершився з рахунком 5:4 та дублем Ямаля.

Всі матчі Ямаля проти Мбаппе:

СЕЗОН

ТУРНІР

СТАДІЯ

МАТЧ

РАХУНОК

ГОЛИ ЯМАЛЯ

ГОЛИ МБАППЕ

2023-2024

Ліга чемпіонів

1/4 фіналу

ПСЖ – Барселона

2:3

2023-2024

Ліга чемпіонів

1/4 фіналу

Барселона – ПСЖ

1:4

2

2024

Євро

1/2 фіналу

Іспанія – Франція

2:1

1

2024-2025

Ла Ліга

11 тур

Реал – Барселона

0:4

1

2024-2025

Суперкубок Іспанії

фінал

Реал – Барселона

2:5

1

1

2024-2025

Кубок Іспанії

фінал

Барселона – Реал

3:2

1

2024-2025

Ла Ліга

35 тур

Барселона – Реал

4:3

1

3

2025

Ліга націй

1/2 фіналу

Іспанія – Франція

5:4

2

1

2025-2026

Ла Ліга

10 тур

Реал – Барселона

2:1

1

2025-2026

 Суперкубок Іспанії

фінал

Барселона – Реал

3:2

2026

чемпіонат світу

1/2 фіналу

Франція – Іспанія

0:2

З ким далі гратимуть Іспанія та Франція?

Тепер же Ламін спробує вперше стати чемпіоном світу. Суперником Іспанії в фіналі стане Англія або Аргентина, які відіграють в Атланті 15 липня (початок – о 22:00 за київським часом).

Натомість Франція битиметься в матчі за третє місце проти невдахи пари Англія – Аргентина. Ця гра відбудеться у Маямі в ніч проти 19 липня опівночі за Києвом.