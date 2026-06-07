Вперше в історії чемпіонат світу складатиметься з 48 команд, а кількість матчів буде збільшена до 104-х. Крім того, ФІФА вирішила по-новому підійти до організації матчів, повідомляє The Athletic.

До теми ФІФА заборонила фанатам на ЧС-2026 використовувати один з пам'ятних атрибутів чемпіонату світу

Як тепер відкриватимуть матчі ЧС-2026?

Передматчева церемонія тепер виглядатиме не так, як звикли фанати. Футболісти команд вишиковуватимуться в центрі поля, а не біля бокової лінії як зазвичай.

При цьому навколо центрального кола вийдуть всі 26 гравців із заявки, а не тільки футболісти стартового складу. Позаду них будуть розгорнуті великі прапори країн розміром майже з половину поля.

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Також планується використання піротехніки у кольорах збірних, що беруть участь в матчі. Після того, як пролунають гімни країн, гравці привітають один одного, а футболісти основи зроблять традиційні передматчеві фото.



На Мундіалі буде нова церемонія перед стартом матчів / фото ФІФА

Схожа церемонія вже тестувалась ФІФА на Клубному чемпіонаті світу-2025, коли футболістів команд оголошували під час виходу з підтрибунного приміщення. Зазначається, що мета такої церемонії – забезпечити глядачам у стадіоні огляд подій на 360 градусів.

Нагадаємо, що чемпіонат світу-2026 проходитиме з 11 червня по 19 липня. Чинним переможцем Мундіалю є збірна Аргентини, яка у 2022-му році у фіналі здолала Францію по пенальті.