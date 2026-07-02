Якщо ще кілька років тому головною темою було втручання VAR, то нинішній Мундіаль змушує говорити про зовсім інше. ФІФА заявляє про зміну філософії суддівства, дозволяючи більше боротьби та нібито намагаючись максимально скоротити кількість пауз, передає 24 Канал.

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Що змінилося на ЧС-2026?

Однією з найпомітніших тенденцій чемпіонату світу стало значно лояльніше суддівство. Арбітри отримали чітку рекомендацію не фіксувати кожен дрібний контакт і частіше використовувати принцип переваги. У результаті матчі стали більш динамічними, а темп гри зріс.

На груповому етапі кількість фолів і жовтих карток помітно знизилася порівняно з попередніми великими турнірами, тоді як середня результативність наблизилася до трьох голів за матч. Водночас футбол став фізично важчим: гравці виконують більше швидкісних ривків, а медики вже відзначають зростання навантаження на організм футболістів.

Голова суддівського комітету ФІФА П'єрлуїджі Колліна назвав новий підхід успішним, пише Reuters. За його словами, боротьба з затягуванням часу дала результат: воротарі швидше вводять м'яч у гру, заміни відбуваються оперативніше, а футболісти значно рідше сперечаються з арбітрами.

Ще одне нововведення, яке не всі зрозуміли, видалення футболістів, які під час суперечок прикривають рот рукою. Вболівальники та експерти кажуть, що правило застосовують вибірково. До прикладу, Альмірона з Парагваю та еквадорця Інкап'є за такі дії арбітр видалив з поля, а Джуд Беллінгем з Англії уникнув покарання.



Джуж Беллінгем уникнув покарання за прикривання рота рукою/ Фото Getty Images

Швидкі введення, VAR і боротьба із затягуванням

Окрім м'якшого трактування єдиноборств, ФІФА запровадила низку нововведень.

Тепер арбітри ведуть п'ятисекундний відлік під час виконання аутів і ударів від воріт, футболіст, якому надавали допомогу, повинен залишатися за межами поля близько хвилини, а замінений гравець має залишити газон максимум за десять секунд. Також VAR отримав додаткові повноваження для виправлення випадків помилкової ідентифікації гравця при показі картки.

Не обійшлося й без суперечок. Одним із найгучніших епізодів стало скасування гола збірної Німеччини у ворота Парагваю після втручання VAR. У ФІФА пояснили, що рішення відповідало новим рекомендаціям, про які всі збірні були попереджені ще до старту турніру.

Скандальні перерви на водопій

Найбільш дискусійним нововведенням стали обов'язкові трихвилинні перерви на водопій у кожному таймі незалежно від температури. ФІФА пояснює рішення турботою про здоров'я футболістів, адже турнір проходить у трьох країнах із різними кліматичними умовами.

Втім, реакція футбольного світу неоднозначна. Частина тренерів використовує ці паузи як повноцінні тактичні тайм-аути. Після перемоги Англії над ДР Конго Томас Тухель визнав, що саме під час перерв команда змогла скоригувати гру, а президент ФІФА Джанні Інфантіно навіть похвалив англійців за ефективне використання цих зупинок.



Томас Тухель ефективно використовує перерви на водопій/ Фото Getty Images

Водночас інші спеціалісти та футболісти критикують нововведення. Марсело Б'єлса вважає, що вони руйнують природний ритм футболу, а окремі гравці скаржаться, що після вимушених пауз доводиться заново входити в гру. За інформацією The Times, після водопою у багатьох матчах кардинально змінювався баланс сил, а команда, яка домінувала до перерви, часто втрачала перевагу.

Є футболісти, які бачать переваги у додаткових паузах. До прикладу колишній захисник збірної Бразилії Кафу вважає, що три хвилини на водопій мають вирішальне значення, пише AS.

Якби в наш час існувала технологія VAR, якби були паузи на водопій, замість того, щоб пробігати 20 кілометрів за матч, я б пробігав 25. Тому що в мене було б більше енергії, я був би відпочившим, моє тіло було б у найкращій формі,

– заявив Кафу.

Саме цей пункт здається найбільш суперечливим. Боротьба із затягуванням часу та прагнення зробити футбол швидшим виглядають логічно й сучасно. Але коли матч навмисно зупиняють двічі в кожному таймі незалежно від погодних умов, навіть під час дощу, виникає відчуття штучного втручання у природний перебіг гри. Футбол завжди цінувався безперервністю та емоційним темпом, а регулярні паузи ризикують перетворити його на вид спорту з чвертями, де тренери отримують додаткові тактичні тайм-аути.