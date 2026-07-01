Після старту плей-оф чемпіонату світу-2026 суперкомп'ютер Opta оновив прогноз на переможця турніру. Новим головним фаворитом стала Франція, яка обійшла чинних чемпіонів світу з Аргентини.

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Хто має найбільше шансів виграти ЧС-2026?

Після завершення перших матчів 1/16 фіналу шанси команди Дідьє Дешама на завоювання титулу зросли до 30,09%. Аргентина тепер має 15,11% ймовірності тріумфу, а трійку фаворитів замикає Іспанія з показником 13,47%.

Перед початком турніру головним претендентом на перемогу вважалася саме Іспанія (16,1%), Франція була другою, Англія – третьою, а Аргентина посідала лише четверту сходинку рейтингу. Проте перебіг чемпіонату суттєво змінив розклади.

Які команди залишаються серед претендентів?

До десятки головних претендентів на титул також входять Бразилія, Англія, Португалія, Марокко, Норвегія, Мексика та Колумбія.

Шанси французів різко зросли після впевненої перемоги над Швецією в 1/16 фіналу, тоді як результати інших матчів плей-оф також вплинули на новий прогноз суперкомп'ютера. Opta проводить тисячі симуляцій турніру після кожного ігрового дня, коригуючи ймовірності для всіх команд.