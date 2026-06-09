Проведення турніру в США разом із неоднозначною політикою Дональда Трампа створюють певні проблеми для гостей турніру. Чергова неприємна ситуація сталась із одним із арбітрів турніру, повідомляє BBC.

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Що сталось із сомалійським рефері?

Омар Абдулкадір Артан був обраний ФІФА в якості одного із суддів Мундіалю. Проте сомалієць не зможе бути представлений на чемпіонаті світу через проблеми з документами.

США відмовила Артану в отриманні візи. Рефері прилетів в країну, але одразу ж був затриманий прикордонниками та відправлений назад у Туреччину.

Офіційно не пояснюється причина відмови у в'їзді до США. Федерації футболу Сомалі звернулась до ФІФА із проханням вплинути на ситуацію, але головній футбольній інстанції не вдалось переконати американців впустити Омара.

Зазначається, що суддя зіткнувся із непереборними бюрократичними перешкодами, через що не зміг отримати американську візу. Більш того, посольство Сомалі в Найробі зробило допомогло Артану оформити дипломатичний паспорт.

Це мало б йому допомогти отримати дозвіл на перетин кордону. Проте міграційні органи США залишили в силі своє рішення та позбавили чемпіонат світу першого сомалійського арбітра в історії.

Наразі Артан вважається одним з топових рефері Африки. Сомалієць вже судив фінал Ліги чемпіонів КАФ, а також визнавався найкращим арбітром континенту у 2025 році.

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