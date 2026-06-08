Чемпіонат світу-2026 мав стати грандіозним святом футболу та принести США мільярдні прибутки від туризму. Однак нові дані свідчать, що частина американських міст поки не відчуває очікуваного напливу вболівальників, пише The Wall Street Journal.

Дивіться також Учасник чемпіонату світу публічно подав скаргу у ФІФА через Дональда Трампа

У чому проблема?

Найкращі показники бронювання готелів наразі демонструють канадські та мексиканські міста. Зокрема, у Ванкувері та Гвадалахарі рівень завантаження готелів сягає близько 48%, тоді як серед американських господарів турніру лише Сан-Франциско зміг перевищити позначку у 40%.

Водночас у таких містах, як Філадельфія, Сіетл, Бостон та Канзас-Сіті, представники готельного бізнесу повідомляють про бронювання, які не відповідають попереднім прогнозам.

Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Чому фанати не поспішають до США?

Експерти називають одразу кілька причин такої ситуації. Серед них – високі ціни на квитки, дороге проживання, транспортні витрати, складнощі з отриманням віз та побоювання іноземних туристів щодо перетину американського кордону.

Додатково по інтересу вболівальників б'ють рекордні ціни на футбольні пакети та проживання. Через це багато фанатів обирають матчі в Канаді та Мексиці, де витрати на поїздку суттєво нижчі.

Попри невтішні цифри, організатори турніру закликають не робити поспішних висновків. У готельній індустрії нагадують, що значна частина бронювань на великі спортивні події традиційно надходить в останні тижні перед стартом змагань. Деякі міста все ще розраховують на потужний сплеск попиту безпосередньо під час мундіалю.