Тим часом місцева федерація провела гравців збірної до США. На цій зустрічі була видана гучна заява з претензією в бік ФІФА, повідомляє Reuters.

До теми Голанд і компанія йдуть розривати чемпіонат світу: чого чекати від Норвегії на Мундіалі

Чим Норвегія дорікає ФІФА?

Голова норвезької федерації Лізе Клавеннесс розповіла, що організація направила лист до всесвітньої футбольної організації. Вона підтримала скаргу правозахисної організації FairSquare в бік очільника ФІФА Джанні Інфантіно.

Причиною для цього стало вручення президенту США Дональду Трампу премії миру ФІФА у грудні 2025 року. Норвежці вважають, що такий жест порушив принцип нейтралітету, якого організація має дотримуватися.

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Лізе заявила, що лист отримав резонанс у футбольних та суспільних колах, але норвежці не збираються послаблювати тиск на ФІФА. Між сторонами вже відбулась зустріч у Будапешті.

Її Клавеннесс оцінює як позитивну. але обіцяє повернутися до цього питання після чемпіонату світу. Норвегія вимагає, щоб ФІФА більше ніколи не нагороджувала політичних діячів будь-якими преміями.

Чого чекати від норвежців на Мундіалі?

  • Норвегія є рідким гостем на чемпіонатах світу. Для скандинавської збірної це буде четверта поява на турнірі.
  • Востаннє "вікінги" виступали на Мундіалі аж у 1998 році. Тоді Норвегія несподівано переграла в групі Бразилію, але вилетіла вже в 1/8 фіналу від Італії.
  • Проте у відборі на ЧС-2026 скандинави взяли реванш у "Скуадри Адзурри". Норвегія двічі розгромила італіців (3:0, 4:1) та не пустили команду Дженнаро Гаттузо на Мундіаль.
  • Згідно з жеребкуванням чемпіонату світу, підопічні Сольбаккена потрапили у непросту групу I. Суперниками скандинавів будуть Ірак (16 червня), Сенегал (22 червня) та Франція (26 червня).