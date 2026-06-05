Тим часом місцева федерація провела гравців збірної до США. На цій зустрічі була видана гучна заява з претензією в бік ФІФА, повідомляє Reuters.

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Чим Норвегія дорікає ФІФА?

Голова норвезької федерації Лізе Клавеннесс розповіла, що організація направила лист до всесвітньої футбольної організації. Вона підтримала скаргу правозахисної організації FairSquare в бік очільника ФІФА Джанні Інфантіно.

Причиною для цього стало вручення президенту США Дональду Трампу премії миру ФІФА у грудні 2025 року. Норвежці вважають, що такий жест порушив принцип нейтралітету, якого організація має дотримуватися.

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Лізе заявила, що лист отримав резонанс у футбольних та суспільних колах, але норвежці не збираються послаблювати тиск на ФІФА. Між сторонами вже відбулась зустріч у Будапешті.

Її Клавеннесс оцінює як позитивну. але обіцяє повернутися до цього питання після чемпіонату світу. Норвегія вимагає, щоб ФІФА більше ніколи не нагороджувала політичних діячів будь-якими преміями.

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