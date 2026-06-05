Тим часом місцева федерація провела гравців збірної до США. На цій зустрічі була видана гучна заява з претензією в бік ФІФА, повідомляє Reuters.
До теми Голанд і компанія йдуть розривати чемпіонат світу: чого чекати від Норвегії на Мундіалі
Чим Норвегія дорікає ФІФА?
Голова норвезької федерації Лізе Клавеннесс розповіла, що організація направила лист до всесвітньої футбольної організації. Вона підтримала скаргу правозахисної організації FairSquare в бік очільника ФІФА Джанні Інфантіно.
Причиною для цього стало вручення президенту США Дональду Трампу премії миру ФІФА у грудні 2025 року. Норвежці вважають, що такий жест порушив принцип нейтралітету, якого організація має дотримуватися.Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google
Лізе заявила, що лист отримав резонанс у футбольних та суспільних колах, але норвежці не збираються послаблювати тиск на ФІФА. Між сторонами вже відбулась зустріч у Будапешті.
Її Клавеннесс оцінює як позитивну. але обіцяє повернутися до цього питання після чемпіонату світу. Норвегія вимагає, щоб ФІФА більше ніколи не нагороджувала політичних діячів будь-якими преміями.
Чого чекати від норвежців на Мундіалі?
- Норвегія є рідким гостем на чемпіонатах світу. Для скандинавської збірної це буде четверта поява на турнірі.
- Востаннє "вікінги" виступали на Мундіалі аж у 1998 році. Тоді Норвегія несподівано переграла в групі Бразилію, але вилетіла вже в 1/8 фіналу від Італії.
- Проте у відборі на ЧС-2026 скандинави взяли реванш у "Скуадри Адзурри". Норвегія двічі розгромила італіців (3:0, 4:1) та не пустили команду Дженнаро Гаттузо на Мундіаль.
- Згідно з жеребкуванням чемпіонату світу, підопічні Сольбаккена потрапили у непросту групу I. Суперниками скандинавів будуть Ірак (16 червня), Сенегал (22 червня) та Франція (26 червня).