Мундіалі завжди дарували фанатам круті голи, неймовірні розв'язки та напружені матчі. Проте на чемпіонатах світу завжди було місце для підлості та грубості, повідомляє 24 Канал.

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Це також додавало колориту турніру, але при цьому показувало багатьох футболістів з негативного боку. Вашій увазі – топ-5 найганебніших епізодів в історії чемпіонатів світу.

Плювок Франка Райкарда

На чемпіонаті світу-1990 стався резонансний момент за участі двох тодішніх зірок футболу. В 1/8 фіналу між собою зійшлись чинний чемпіон Європи Нідерланди та майбутні чемпіони світу німці.

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Вже в середині першого тайму емоції сколихнув грубий фол Франка Райкарда проти Руді Феллера. Суддя виписав нідерландцю жовту картку, але Франк на цьому не зупинився.

Райкард підкрався до Руді з-за спини та двічі плюнув у нього. Це лише розпалило конфлікт, за підсумком якого обидва футболісти отриали вилучення. Зрештою матч виграли німці з рахунком 2:1.

Як Райкард спровокував Феллера: дивитися відео

Провокація Дієго Сімеоне та Девіда Бекхема

Так само нишком спробував задіти свого суперника і зірковий англієць Девід Бекхем. Інцидент стався на МУндіаль у 1998 році, де Англія мала "золоті" амбіції.

Проте вони розбились об Аргентину в 1/8 фіналу. На початку другого тайму за рахунку 2:2 Сімеоне грубо зіграв ззаду проти Бекхема, за що отримав попередження. Але англієць вирішив підступно відповісти.

Коли арбітр відвернувся, Девід лежачи вдарив Сімеоне ногою по гомілці. У підсумку суддя вилучив зірку Манчестер Юнайтед, а Англія програла битву за чвертьфінал в серії пенальті.

Бекхем підступно вдарив Сімеоне: дивитися відео

Удар головою Зінедіна Зідана

А ось наступна провокація зрештою допомогла ініціатору сутички досягти успіху. Інцидент стався у фіналі чемпіонату світу 2006 року, де зустрілись між собою Франція та Італія.

Головними дійовими особами гри стали Зінедін Зідан та Марко Матерацці. Перший красивий ударом паненкою відкрив рахунок, але італієць швидко зрівняв рахунок. Кульмінація наступила в екстратаймі за п'ять хвилин до серії пенальті.

Матерацці спровокував Зізу образливими словами про його сім'ю. Той довго не думав та з усієї сили ударом головою в груди повалив Марко на газон.

Підсумок – червона картка французу в його прощальному матчі в кар'єрі. Кубок у підсумку дістався Італії в серії пенальті, а сам матч став одним з найкращих фіналів ЧС в історії.

Зідан не стримався у фінальному матчі ЧС-2006: дивитися відео

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"Руки Бога" від Дієго Марадони та Луїса Суареса

Ці два епізоди з різницею у 24 роки були геть різними, але отримали схожу назву. Турнір 1986 року був чемпіонатом імені Дієго Марадони, який двів Аргентину до чемпіонства. Проте без скандального епізоду у чвертьфіналі цього трофею могло не бути.

Переможний гол в матчі проти Англії Марадона забив рукою після відскоку від суперника. Причому гра рукою була занадто явною, але суддя не мав змогу передивитися повтор та зарахував м'яч. Пізніше Дієго іронічно заявив, що "якщо гра рукою і була, то це була рука Бога".

Як Марадона забив гол рукою: дивитися відео

Схожу назву отримав епізод у чвертьфіналі ЧС-2010 в битві між Уругваєм та Ганою. За хвилину до серії пенальті за рахунку африканці мали змогу забити переможний гол.

Адійя пробивав у майже порожні ворота і лише рука Луїса Суареса завадила м'ячу залетіти у площину. Нападник цілеспрямовано порушив правила, за що отримав очікувану червону картку.

Проте фортуна після цього посміхнулась уругвайцям. Асамоа Г'ян з позначки пробив у поперечку, тому гра перейшла в серію пенальті. І вже там Уругвай досяг свого, здобувши путівку у півфінал.

Як Суарес завадив Гані пройти у півфінал ЧС-2010: дивитися відео

Укус Луїса Суареса

Уругвайський нападник був неймовірним страйкером, але його скандальність зашкалювала. За всю свою кар'єру Луїс аж тричі потрапляв у скандальні історії із укусами суперника. Останній такий кейс стався на чемпіонаті світу-2014 в матчі групової стадії проти Італії.

В середині другого тайму під час боротьби у карному майданчику Суарес зчепився із Джорджо К'єлліні. Уругваєць у пориві гри вкусив захисника за плече. Суддя проігнорував інцидент, що допомогло Уругваю не залишитися у меншості.

Ба більше, перед цим з поля був вилучений Маркізіо, а після інциденту Годін ще й вирвав для Уругваю перемогу. Вона і дозволила "чарруа" пройти у плей-оф. До слова, цей матч залишається останнім для Італії на чемпіонатах світу.

Суарес вкусив К'єлліні в матчі Мундіалю-2014: дивитися відео