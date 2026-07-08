У Ванкувері між собою зійшлись збірні Швейцарії та Колумбії. Експерти оцінювали шанси команд як майже рівні, але з невеликою перевагою південноамерикаців, повідомляє 24 Канал.

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Як команди грали в групі?

Обидві команди справили класне враження на ЧС-2026. Швейцарія допустила осічку в першому матчі проти Катару, але після цього здобув три впевнені перемоги над боснійцями, канадцями та алжирцями.

У свою чергу Колумбія допустила нічию лише проти Португалії, але вона не завадила "кавовим" виграти групу. У свою чергу Узбекистан, ДР Конго та Гана не стали проблемою для підопічних Лоренцо.

Перед звітною зустріччю у Швейцарії виникли певні кадрові проблеми. Головне відкриття команди Йоган Манзамбі зазнав травми та вимушений був пропустити бій.

На цьому турнірі талант Фрайбурга оформив 3 голи та два асисти. Також була під питанням участь Рубена Варгаса, його тренер "нейтралів" залишив на лаві запасних.

Швейцарія – Колумбія 0:0 (пен – 4:3)

Зустріч очікувано проходила за приблизно рівної гри. Колумбія частіше била по воротах, тоді як підопічні Якіна більше володіли м'ячем. Першими гострий момент створили південноамериканці.

Пуерті вдався крутий удар з лінії карного майданчика і Кобелю довелось робити суперсейв. На це швейцарці відповіли менш гострими пострілами від Рідера та Ндоє в площину.

ПІсля перерви колумбійці вирішили ще більше заспокоїти і так не дуже динамічну гру. У підопічних Лоренцо був не дуже сильний удар від Діаса, з яким впорався воротар.

Швейцарці ж намагались вирвати перемогу в основний час, але атакувального потенціалу "нейтралам" бракувало. Гостро пробивав Рідер, але м'яч після його удару пройшов поруч зі стійкою.

Як Колумбія втратила шанс?

Цікаво, що вже в екстратаймах Колумбія стала грати гостріше та мала кілька класних моментів. Санчес пробив вище із вбивчої позиції, а Лукумі після кутового поцілив у поперечину.

Крім того, "кавові" претендували на пенальті після того, як Кампас зіштовхнувся із швейцарцем у чужому майданчику. Рефері вирішив, що цього контакту недостатньо для такого покарання.

Загалом Ханінгтон став головною дійовою персоною екстратаймів. Гравець не реалізував вихід сам на сам, а перед цим після його пострілу Швейцарію врятував воротар. Зрештою жодній з команд так і не вдалось забити в ігровий час.

Долю путівки до чвертьфіналу вирішувала серія пенальті, що викликало флешбеки у українських фанатів. На ЧС-2006 Швейцарія так само зіграла 0:0 в 1/8 фіналу проти України, але програла в серії.

Цього ж разу доля повернула боржок "нейтралам". Спочатку Санчес та Аканджі пробили неточно, а вирішальний промах був на рахунку Кучо. Кобель відбив удар колумбійця та вивів свою команду далі.

Що чекає на Швейцарію далі?