Між собою зустрінуться переможці груп В та K – Швейцарія проти Колумбії. Зустріч відбудеться у Ванкувері, початок – о 23:00 за київським часом, повідомляє 24 Канал.

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Як Швейцарія пройшла групу?

Обидві команди виглядали доволі солідно на поточному Мундіалі. Швейцарці почали свій шлях із осічки в зустрічі проти Катару (1:1), але в наступних поєдинках надолужили втрачене.

В другому турі "нейтрали" розгромили Боснію і Герцеговину (4:1), а в останній грі вирвали перше місце в групі у зустрічі із Канадою (2:1). Так само впевнено підопічні Якіна здолали у плей-оф Алжир (2:0).

Головною ударною силою швейцарців були Брель Емболо та молодий вінгер Йоган Манзамбі. Перший має у своєму активі по два м'ячі та асисти, тоді як на рахунку гравця Фрайбурга 3+2 за системою гол + пас.

Кого Колумбія залишила позаду?

Правда, швейцарці ще не зустрічалися з топ-суперниками або хоча б рівними собі. А ось Колумбія вже довела свій клас проти гранда. В групі "кавові" розжились сімома балами.

Підопічні Лоренцо на класі обіграли Узбекистан та ДР Конго, після чого розписали нульову нічию з Португалією. Поразка в тій зустрічі означала би втрату першого місця та більш складну сітку.

Тим не менш, колумбійці змогли не пропустити від Роналду та компанії. У 1/16 фіналу південноамериканці так само на класі пройшли Гану. Головним відкриттям команди став Даніель Муньйос.

Орієнтовні склади команд:

Швейцарія: Кобель – Відмер, Аканджі, Ельведі, Родрігес – Джака, Фройлер – Манзамбі, Ндоє, Варгас – Емболо.

Колумбія: Варгас – Муньйос, Лукумі, Санчес, Мохіка – Лерма, Пуерта, Аріас – Хамес Родрігес, Суарес, Діас.

Правий захисник забив вже два голи на груповій стадії та допоміг команді оформити три кліншити. А ось головна зірка колумбійців Луїс Діас поки запалив тільки в матчі з Узбекистаном, оформивши гол та асист.

Обидві команди підходять до битви у Ванкувері із невеликими кадровими проблемами. Колумбія втратила нападника Джона Кордобу, який травмувався у грі з Ганою.

У свою чергу у Швейцарії залишається під питанням участь Жаке та Ебішера. Переможець пари вийде у чвертьфінал, де зіграє проти Аргентини або Єгипту.