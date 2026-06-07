Ба більше, на стадії плей-оф буде додаткова стадія 1/16 фіналу. Тобто після групового раунду на вболівальників очікує аж 32 зустрічі на виліт, повідомляє 24 Канал.
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Які команди найчастіше брали участь в серії пенальті?
Важливою складовою плей-оф є серії пенальті. Якщо основний та додатковий час матчу не визначив переможця, саме 11-метрові удари вирішать долю путівки у наступний раунд.
Цю серію ввели перед ЧС-1978, але вперше вона була застосована у півфіналі Мундіалю 1982 року. З того часу на чемпіонатах світу було проведено 36 серій, в тому числі три – у фіналі.Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google
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Бразилія у 1994-му виборола трофей в серії в битві з італійцями після промаху легендарного Роберто Баджо. А за 12 років, у 2006-му, вже сама Італія вийшла переможцем з фінальної "лотереї" проти Франції завдяки промаху Давіда Трезеге.
Зрештою остання серія пенальті у фіналі сталась на минулому турнірі в Катарі. Аргентина обіграла Францію після 3:3 в основний час завдяки невдалим ударам від Кінгслі Комана та Орельєна Чуамені.
|
КОМАНДА
|
ВИГРАНО
|
ПРОГРАНО
|
Аргентина
|
6
|
1
|
Німеччина
|
4
|
0
|
Хорватія
|
4
|
0
|
Бразилія
|
3
|
2
|
Франція
|
2
|
3
|
Іспанія
|
1
|
4
|
Італія
|
1
|
3
|
Англія
|
1
|
3
|
Нідерланди
|
1
|
3
|
Ірландія
|
1
|
1
|
Коста-Рика
|
1
|
1
|
Росія
|
1
|
1
|
Бельгія
|
1
|
0
|
Болгарія
|
1
|
0
|
Швеція
|
1
|
0
|
Південна Корея
|
1
|
0
|
Португалія
|
1
|
0
|
Україна
|
1
|
0
|
Уругвай
|
1
|
0
|
Парагвай
|
1
|
0
|
Марокко
|
1
|
0
|
Мексика
|
0
|
2
|
Румунія
|
0
|
2
|
Японія
|
0
|
2
|
Югославія
|
0
|
1
|
Швейцарія
|
0
|
1
|
Гана
|
0
|
1
|
Чилі
|
0
|
1
|
Греція
|
0
|
1
|
Колумбія
|
0
|
1
|
Данія
|
0
|
1
Який рекорд встановив Шовковський?
Крім того, за всю історію серій пенальті на ЧС двом голкіперам вдалось виграти її без жодного пропущеного голу. І особливо приємно, що першим це досягнення підкорив українець.
Олександр Шовковський став героєм 1/8 фіналу Мундіалю у 2006-му. Матч проти Швейцарії завершився нульовою нічиєю, а серія розпочалась із промаху Андрія Шевченка.
Проте легенда Динамо витягнув нашу команду до чвертьфіналу. Шовковський парирував постріли Штеллера та Кабаньяса, тоді як Барнетта засадив м'яч у поперечину. За Україну ж забивали Мілевський, Ребров та Гусєв, завдяки чому "синь-жовті" і тріумфували.
Як Шовковський витягнув серію пенальті зі Швейцарією: дивитися відео
Хто повторив досягнення СаШо?
Довгий час досягнення Шовковського залишалось унікальним на ЧС. Проте у 2022-му році в компанію до Олександра додався ще один "сухий" воротар Ясін Буну.
Марокканець витягнув матч 1/8 фіналу проти грізної Іспанії, не пропустивши в ігровий час. А в серії ефектно потягнув постріли від Солера та Бускетса.
Ясін Буну запалив у матчі проти Іспанії на ЧС-2022: дивитися відео
Перед цим ще й Сарабія влучив у стійку, тому африканці впевнено пройшли у чвертьфінал та потім стали головною сенсацією Мундіалю. Що ж стосується кількості виграних серій пенальті, то наступні кіпери мають по дві виграні "лотереї":
- Гаральд Шумахер (Німеччина)
- Серхіо Гойкоечеа (Аргентина)
- Даніель Субашич (Хорватія)
- Домінік Лівакович (Хорватія)
- Еміліано Мартінес (Аргентина)