Ба більше, на стадії плей-оф буде додаткова стадія 1/16 фіналу. Тобто після групового раунду на вболівальників очікує аж 32 зустрічі на виліт, повідомляє 24 Канал.

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Які команди найчастіше брали участь в серії пенальті?

Важливою складовою плей-оф є серії пенальті. Якщо основний та додатковий час матчу не визначив переможця, саме 11-метрові удари вирішать долю путівки у наступний раунд.

Цю серію ввели перед ЧС-1978, але вперше вона була застосована у півфіналі Мундіалю 1982 року. З того часу на чемпіонатах світу було проведено 36 серій, в тому числі три – у фіналі.

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Бразилія у 1994-му виборола трофей в серії в битві з італійцями після промаху легендарного Роберто Баджо. А за 12 років, у 2006-му, вже сама Італія вийшла переможцем з фінальної "лотереї" проти Франції завдяки промаху Давіда Трезеге.

Зрештою остання серія пенальті у фіналі сталась на минулому турнірі в Катарі. Аргентина обіграла Францію після 3:3 в основний час завдяки невдалим ударам від Кінгслі Комана та Орельєна Чуамені.

КОМАНДА ВИГРАНО ПРОГРАНО Аргентина 6 1 Німеччина 4 0 Хорватія 4 0 Бразилія 3 2 Франція 2 3 Іспанія 1 4 Італія 1 3 Англія 1 3 Нідерланди 1 3 Ірландія 1 1 Коста-Рика 1 1 Росія 1 1 Бельгія 1 0 Болгарія 1 0 Швеція 1 0 Південна Корея 1 0 Португалія 1 0 Україна 1 0 Уругвай 1 0 Парагвай 1 0 Марокко 1 0 Мексика 0 2 Румунія 0 2 Японія 0 2 Югославія 0 1 Швейцарія 0 1 Гана 0 1 Чилі 0 1 Греція 0 1 Колумбія 0 1 Данія 0 1

Який рекорд встановив Шовковський?

Крім того, за всю історію серій пенальті на ЧС двом голкіперам вдалось виграти її без жодного пропущеного голу. І особливо приємно, що першим це досягнення підкорив українець.

Олександр Шовковський став героєм 1/8 фіналу Мундіалю у 2006-му. Матч проти Швейцарії завершився нульовою нічиєю, а серія розпочалась із промаху Андрія Шевченка.

Проте легенда Динамо витягнув нашу команду до чвертьфіналу. Шовковський парирував постріли Штеллера та Кабаньяса, тоді як Барнетта засадив м'яч у поперечину. За Україну ж забивали Мілевський, Ребров та Гусєв, завдяки чому "синь-жовті" і тріумфували.

Як Шовковський витягнув серію пенальті зі Швейцарією: дивитися відео

Хто повторив досягнення СаШо?

Довгий час досягнення Шовковського залишалось унікальним на ЧС. Проте у 2022-му році в компанію до Олександра додався ще один "сухий" воротар Ясін Буну.

Марокканець витягнув матч 1/8 фіналу проти грізної Іспанії, не пропустивши в ігровий час. А в серії ефектно потягнув постріли від Солера та Бускетса.

Ясін Буну запалив у матчі проти Іспанії на ЧС-2022: дивитися відео

Перед цим ще й Сарабія влучив у стійку, тому африканці впевнено пройшли у чвертьфінал та потім стали головною сенсацією Мундіалю. Що ж стосується кількості виграних серій пенальті, то наступні кіпери мають по дві виграні "лотереї":