Завдяки розширенню з боку ФІФА на Мундіаль тепер виходять 48 команд. Відповідно і кількість тренерів, які спробують проявити себе на турнірі, зросте. повідомляє 24 Канал.
Хто з тренерів ЧС-2026 заробляє найбільше?
Зазвичай тренери збірних вважаються менш престижною роботою ніж в клубах. Відповідно і рівень зарплат у них відчутно нижчий, але є винятки з правил.
Особливо це помітно на фоні спеціалістів цього Мундіалю. Чимало збірних запросили до себе іменитих коучів, які досягали успіху саме у клубному футболі.
Найбільш яскравим прикладом можна назвати Карло Анчелотті та Томаса Тухеля. Для обох це перший досвід роботи зі збірними, натомість на клубному рівні вони вигравали чимало трофеїв.
Італієць аж п'ять разів брав Лігу чемпіонів з Міланом та Реалом. Німцю ж вдалсь це зробити із Челсі у 2021-му, а за рік до цього він вивів у фінал турніру ПСЖ.
Власне, ці регалії вплинули на їх зарплати у збірних. В рейтингу найбільш високооплачуваних коучів Мундіалю лідирує як раз Анчелотті, причому із солідним відривом згідно з даними Finance Football.
Карло отримує за роботу в збірній Бразилії аж 10 мільйонів євро на рік. Що ж стосується Тухеля, то він входить у топ-5 із доходом в розмірі 5,8 мільйона.
Рейтинг тренерів ЧС-2026 за рівнем зарплати:
|
МІСЦЕ
|
ТРЕНЕР
|
ЗБІРНА
|
ЗАРПЛАТА НА РІК
|
1
|
Карло Анчелотті
|
Бразилія
|
10 мільйонів євро
|
2
|
Юліан Нагельсманн
|
Німеччина
|
7 мільйонів євро
|
3
|
Маурісіо Почеттіно
|
США
|
6 мільйонів євро
|
4
|
Томас Тухель
|
Англія
|
5,8 мільйона євро
|
5-6
|
Фабіо Каннаваро
|
Узбекистан
|
4 мільйона євро
|
5-6
|
Роберто Мартінес
|
Португалія
|
4 мільйона євро
|
7
|
Дідьє Дешам
|
Франція
|
3,8 мільйона євро
|
8-9
|
Марсело Б'єлса
|
Уругвай
|
3 мільйона євро
|
8-9
|
Рональд Куман
|
Нідерланди
|
3 мільйона євро
|
10-12
|
Джессі Марш
|
Канада
|
2,5 мільйона євро
|
10-12
|
Хав'єр Агірре
|
Мексика
|
2,5 мільйона євро
|
10-12
|
Густаво Алфаро
|
Парагвай
|
2,5 мільйона євро
Очікувано, що більшість високооплачуваних спеціалістів тренують саме топ-збірні. Проте є винятки, наприклад, Маурісіо Почеттіно. Фіналіст Ліги чемпіонів із Тоттенхемом тренуватиме на Мундіалі збірну-господарку США.
Довідка. Зарплата колишнього тренера збірної України, за різними даними ЗМІ, становила від 1.25 до 1,5 мільйона євро на рік. Що ж стосується чинного коуча команди, то Андреа Мальдері платитимуть близько 500 тисяч на рік.
За це аргентинський коуч отримує 6 мільйонів на рік, поступаючись Анчелотті та Нагельсманну з Німеччини. До слова, останній є наймолодшим тренером Мундіалю-2026. Також на зарплату тренеру розщедрились в Узбекистані.
Збірну очолив володар Золотого м'яча-2006 Фабіо Каннаваро, який увійшов за рівнем зарплати до топ-п'ятірки тренерів чемпіонату світу. Також доволі високо опинився і наставник збірної Канади Джессі Марш (10 місце із показником 2,5 мільйона євро).