Фанати з нетерпінням чекають на нового чемпіона світу. Проте не менш яскравою видається гонка бомбардирів на поточному турнірі, повідомляє 24 Канал.

До теми Збірна Кабо-Верде ледь не вибила Аргентину: Мессі та компанія ледве пройшли сенсацію ЧС-2026

Хто стане бомбардиром ЧС-2026?

Головними фаворитами на Золоту бутсу ЧС-2026 залишаються Ліонель Мессі та Кіліан Мбаппе. Цікаво, що чотири роки тому на Мундіалі в Катарі теж саме ці двоє гравців боролись за звання топ-голеадора.

Тоді француз випередив Лео на один м'яч (8 проти 7). Зараз же на стадії 1/8 фіналу у обох гравців вже по сім точних ударів. Стільки ж має і норвежець Ерлінг Голанд, який своїм дублем вибив збірну Бразилії.

Також в бомбардирську гонку включився і Гаррі Кейн. Англієць відстає від трійки лідерів на один м'яч. Важливо зауважити, що у Мессі ще є матч 1/8 фіналу проти Єгипту в запасі. Інші троє гравців цю стадію ЧС вже відіграли.

Найкращі бомбардири ЧС-2026 (станом на 6 липня):

Ліонель Мессі (Аргентина) – 7 Кіліан Мбаппе (Франція) – 7 Ерлінг Голанд (Норвегія) – 7 Гаррі Кейн (Англія) – 6 Усман Дембеле (Франція) – 4 Джуд Беллінгем (Англія) – 4 Мікель Оярсабаль (Іспанія) – 4 Вінісіус Жуніор (Бразилія) – 4 Ісмаїла Сарр (Сенегал) – 4 Хуліан Кіньйонес (Мексика) – 4

Хто рекордсмен по голам на одному ЧС?

Загалом же на поточному чемпіонаті світу є шанс, що буде побитий рекорд результативності від одного гравця. Досі лише трьм футболістам в історії вдавалось забити 10 і більше голів на одному турнірі.

Першим цю позначку перетнув угорець Шандор Кочіш. Нападник дійшов до фіналу у 1954 році і на тому турнірі настріляв аж 11 голів, причому лише у п'яти зустрічах. Серед цих голів був навіть покер у ворота Німеччини!

Але вже за чотири роки його показник було перевершено. Рекорд по голам на одному чемпіонаті світу встановив Жюст Фонтен, з яким Франція дісталась бронзових нагород.

Топ-5 гравців за кількістю голів на одному ЧС:

МІСЦЕ ГРАВЕЦЬ ЗБІРНА ТУРНІР ГОЛИ 1 Жюст Фонтен Франція 1958 13 2 Шандор Кочіш Угорщина 1954 11 3 Герд Мюллер Німеччина 1970 10 4 Адемір Бразилія 1950 9 5 Еусебіу Португалія 1966 9

Нападник мав лише шість матчів на Мундіалі, але зумів забити аж 13 голів. І знову головною жертвою топ-бомбардира стала Німеччина, яка отримала чотири м'ячі від Фонтена в матчі за третє місце.

13 голів на одному ЧС – цей показник досі залишається непідкореним. У 1970 році до цього рекорду наблизився легендарний Герд Мюллер. Йому вдалось забити десять голів.