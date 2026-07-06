Фанати з нетерпінням чекають на нового чемпіона світу. Проте не менш яскравою видається гонка бомбардирів на поточному турнірі, повідомляє 24 Канал.
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Хто стане бомбардиром ЧС-2026?
Головними фаворитами на Золоту бутсу ЧС-2026 залишаються Ліонель Мессі та Кіліан Мбаппе. Цікаво, що чотири роки тому на Мундіалі в Катарі теж саме ці двоє гравців боролись за звання топ-голеадора.
Тоді француз випередив Лео на один м'яч (8 проти 7). Зараз же на стадії 1/8 фіналу у обох гравців вже по сім точних ударів. Стільки ж має і норвежець Ерлінг Голанд, який своїм дублем вибив збірну Бразилії.Не пропускайте важливі сповіщення Підпишіться на 24 Канал у Telegram
Також в бомбардирську гонку включився і Гаррі Кейн. Англієць відстає від трійки лідерів на один м'яч. Важливо зауважити, що у Мессі ще є матч 1/8 фіналу проти Єгипту в запасі. Інші троє гравців цю стадію ЧС вже відіграли.
Найкращі бомбардири ЧС-2026 (станом на 6 липня):
- Ліонель Мессі (Аргентина) – 7
- Кіліан Мбаппе (Франція) – 7
- Ерлінг Голанд (Норвегія) – 7
- Гаррі Кейн (Англія) – 6
- Усман Дембеле (Франція) – 4
- Джуд Беллінгем (Англія) – 4
- Мікель Оярсабаль (Іспанія) – 4
- Вінісіус Жуніор (Бразилія) – 4
- Ісмаїла Сарр (Сенегал) – 4
- Хуліан Кіньйонес (Мексика) – 4
Хто рекордсмен по голам на одному ЧС?
Загалом же на поточному чемпіонаті світу є шанс, що буде побитий рекорд результативності від одного гравця. Досі лише трьм футболістам в історії вдавалось забити 10 і більше голів на одному турнірі.
Першим цю позначку перетнув угорець Шандор Кочіш. Нападник дійшов до фіналу у 1954 році і на тому турнірі настріляв аж 11 голів, причому лише у п'яти зустрічах. Серед цих голів був навіть покер у ворота Німеччини!
Але вже за чотири роки його показник було перевершено. Рекорд по голам на одному чемпіонаті світу встановив Жюст Фонтен, з яким Франція дісталась бронзових нагород.
Топ-5 гравців за кількістю голів на одному ЧС:
|
МІСЦЕ
|
ГРАВЕЦЬ
|
ЗБІРНА
|
ТУРНІР
|
ГОЛИ
|
1
|
Жюст Фонтен
|
Франція
|
1958
|
13
|
2
|
Шандор Кочіш
|
Угорщина
|
1954
|
11
|
3
|
Герд Мюллер
|
Німеччина
|
1970
|
10
|
4
|
Адемір
|
Бразилія
|
1950
|
9
|
5
|
Еусебіу
|
Португалія
|
1966
|
9
Нападник мав лише шість матчів на Мундіалі, але зумів забити аж 13 голів. І знову головною жертвою топ-бомбардира стала Німеччина, яка отримала чотири м'ячі від Фонтена в матчі за третє місце.
13 голів на одному ЧС – цей показник досі залишається непідкореним. У 1970 році до цього рекорду наблизився легендарний Герд Мюллер. Йому вдалось забити десять голів.