Турнір збере всіх головних зірок світового футболу. Цього разу на Мундіаль завітають аж 1248 футболістів, адже ФІФА збільшила кількість учасників до 48-ми, повідомляє 24 Канал.

Чи зможе Мессі побити рекорд Клозе?

Як і завжди, фанати будуть слідкувати не тільки за командами, а і за окремими особистостями. Цей Мундіаль має стати останнім в кар'єрі для мастадонтів сучасного футболу Ліонеля Мессі та Кріштіану Роналду.

Аргентинець вже встиг виграти Кубок світу у 2022 році, тоді як зірковий португалець поки залишається без трофею. Крім того, кожен з них претендуватиме на звання головного бомбардира ЧС.

Ба більше, Мессі навіть може стати найкращим голеадором в історії всіх Мундіалей. Лео вже має 13 голів на турнірах, тоді як у рекордсмена за цим показником Мірослава Клозе – на три більше.

Топ-бомбардири в історії чемпіонатів світу:

Мірослав Клозе (Німеччина) – 16 Роналдо (Бразилія) – 15 Герд Мюллер (Німеччина) – 14 Жюст Фонтен (Франція) – 13 Ліонель Мессі (Аргентина) – 13 Кіліан Мбаппе (Франція) – 12 Пеле (Бразилія) – 12 Шандор Кочіш (Угорщина) – 11 Юрген Клінсманн (Німеччина) – 11

Хто стане топ-бомбардиром ЧС-2026?

Проте не Мессі та Роналду будуть головними фаворитами в бомбардирським перегонам. Той таки Кіліан Мбаппе є головною зіркою збірної Франції в нападі та також може побити рекорд Клозе.

У гравця Реала вже 12 точних ударів на Мундіалях. Також великі шанси виграти перегони і у Гаррі Кейна, який вже брав цю нагороду у 2018-му. Цього сезону англієць демонструє топ-рівень у Баварії, забивши аж 58 голів.

До слова, Кейн та Мбаппе (а також Хамес Родрігес) можуть стати першими в історії ЧС, хто виграв бомбардирські перегони на двох різних турнірах. Цікаво, але ані Мессі, ані Роналду такого звання досі не мали.

Всі топ-бомбардири ЧС-2026:

ТУРНІР ГРАВЕЦЬ КРАЇНА ГОЛІВ 1930 Гільєрмо Стабіле Аргентина 8 1934 Онджей Неєдли Чехословаччина 5 1938 Леонідас Бразилія 7 1950 Адемір Бразилія 9 1954 Шандор Кочіш Угорщина 11 1958 Жюст Фонтен Франція 13 1962 Гаррінча

Флоріан Альберт

Ліонель Санчес

Дражан Єркович

Вава

Валентин Іванов Бразилія

Угорщина

Чилі

Югославія

Бразилія

СРСР 4 1966 Ейсебіу Португалія 9 1970 Герд Мюллер Німеччина 10 1974 Гжегож Лято Польща 7 1978 Маріо Кемпес Аргентина 6 1982 Паоло Россі Італія 6 1986 Гарі Лінекер Англія 6 1990 Сальваторе Скілаччі Італія 6 1994 Хрісто Стоїчков

Олег Саленко Болгарія

Росія 6 1998 Давор Шукер Хорватія 6 2002 Роналдо Бразилія 8 2006 Мірослав Клозе Німеччина 5 2010 Томас Мюллер

Давід Вілья

Веслі Снейдер

Дієго Форлан Німеччина

Іспанія

Нідерланди

Уругвай 5 2014 Хамес Родрігес Колумбія 6 2018 Гаррі Кейн Англія 6 2022 Кіліан Мбаппе Франція 8

Крім того, фанати чекають на феєрію від Вінісіуса (Бразилія) та Ламіна Ямаля (Іспанія). А ось "темною конячкою" цих перегонів є Ерлінг Голанд. Норвежець штампує голи як в МанСіті, так і в збірній.

Проте його команда залишається загадкою для всіх учасників Мундіалю. Норвегія не була на чемпіонатах світу аж з 1998 року, зате змгла зібрати потужний склад, який вибив у кваліфікації Італію.