Турнір збере всіх головних зірок світового футболу. Цього разу на Мундіаль завітають аж 1248 футболістів, адже ФІФА збільшила кількість учасників до 48-ми, повідомляє 24 Канал.

До теми Перший матч ЧС-2026 може шокувати: чому Мексика не є беззаперечним фаворитом

Чи зможе Мессі побити рекорд Клозе?

Як і завжди, фанати будуть слідкувати не тільки за командами, а і за окремими особистостями. Цей Мундіаль має стати останнім в кар'єрі для мастадонтів сучасного футболу Ліонеля Мессі та Кріштіану Роналду.

Аргентинець вже встиг виграти Кубок світу у 2022 році, тоді як зірковий португалець поки залишається без трофею. Крім того, кожен з них претендуватиме на звання головного бомбардира ЧС.

Google Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google Додати

Ба більше, Мессі навіть може стати найкращим голеадором в історії всіх Мундіалей. Лео вже має 13 голів на турнірах, тоді як у рекордсмена за цим показником Мірослава Клозе – на три більше.

Топ-бомбардири в історії чемпіонатів світу:

  1. Мірослав Клозе (Німеччина) – 16
  2. Роналдо (Бразилія) – 15
  3. Герд Мюллер (Німеччина) – 14
  4. Жюст Фонтен (Франція) – 13
  5. Ліонель Мессі (Аргентина) – 13
  6. Кіліан Мбаппе (Франція) – 12
  7. Пеле (Бразилія) – 12
  8. Шандор Кочіш (Угорщина) – 11
  9. Юрген Клінсманн (Німеччина) – 11

Хто стане топ-бомбардиром ЧС-2026?

Проте не Мессі та Роналду будуть головними фаворитами в бомбардирським перегонам. Той таки Кіліан Мбаппе є головною зіркою збірної Франції в нападі та також може побити рекорд Клозе.

У гравця Реала вже 12 точних ударів на Мундіалях. Також великі шанси виграти перегони і у Гаррі Кейна, який вже брав цю нагороду у 2018-му. Цього сезону англієць демонструє топ-рівень у Баварії, забивши аж 58 голів.

Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил (принципів) відповідальної гри

ТОВ "СІТІКОД". Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності, видана 10.10.2025 Рішенням ДАУ ПлейСіті № 104-P від 07.10.2025.

До слова, Кейн та Мбаппе (а також Хамес Родрігес) можуть стати першими в історії ЧС, хто виграв бомбардирські перегони на двох різних турнірах. Цікаво, але ані Мессі, ані Роналду такого звання досі не мали.

Всі топ-бомбардири ЧС-2026:

ТУРНІР

ГРАВЕЦЬ

КРАЇНА

ГОЛІВ

1930

Гільєрмо Стабіле

Аргентина

8

1934

Онджей Неєдли

Чехословаччина

5

1938

Леонідас

Бразилія

7

1950

Адемір

Бразилія

9

1954

Шандор Кочіш

Угорщина

11

1958

Жюст Фонтен

Франція

13

1962

Гаррінча
Флоріан Альберт
Ліонель Санчес
Дражан Єркович
Вава
Валентин Іванов

Бразилія
Угорщина
Чилі
Югославія
Бразилія
СРСР

4

1966

Ейсебіу

Португалія

9

1970

Герд Мюллер

Німеччина

10

1974

Гжегож Лято

Польща

7

1978

Маріо Кемпес

Аргентина

6

1982

Паоло Россі

Італія

6

1986

Гарі Лінекер

Англія

6

1990

Сальваторе Скілаччі

Італія

6

1994

Хрісто Стоїчков
Олег Саленко

Болгарія
Росія

6

1998

Давор Шукер

Хорватія

6

2002

Роналдо

Бразилія

8

2006

Мірослав Клозе

Німеччина

5

2010

Томас Мюллер
Давід Вілья
Веслі Снейдер
Дієго Форлан

Німеччина
Іспанія
Нідерланди
Уругвай

5

2014

Хамес Родрігес

Колумбія

6

2018

Гаррі Кейн

Англія

6

2022

Кіліан Мбаппе

Франція

8

Крім того, фанати чекають на феєрію від Вінісіуса (Бразилія) та Ламіна Ямаля (Іспанія). А ось "темною конячкою" цих перегонів є Ерлінг Голанд. Норвежець штампує голи як в МанСіті, так і в збірній.

Проте його команда залишається загадкою для всіх учасників Мундіалю. Норвегія не була на чемпіонатах світу аж з 1998 року, зате змгла зібрати потужний склад, який вибив у кваліфікації Італію.