Турнір збере всіх головних зірок світового футболу. Цього разу на Мундіаль завітають аж 1248 футболістів, адже ФІФА збільшила кількість учасників до 48-ми, повідомляє 24 Канал.
Чи зможе Мессі побити рекорд Клозе?
Як і завжди, фанати будуть слідкувати не тільки за командами, а і за окремими особистостями. Цей Мундіаль має стати останнім в кар'єрі для мастадонтів сучасного футболу Ліонеля Мессі та Кріштіану Роналду.
Аргентинець вже встиг виграти Кубок світу у 2022 році, тоді як зірковий португалець поки залишається без трофею. Крім того, кожен з них претендуватиме на звання головного бомбардира ЧС.
Ба більше, Мессі навіть може стати найкращим голеадором в історії всіх Мундіалей. Лео вже має 13 голів на турнірах, тоді як у рекордсмена за цим показником Мірослава Клозе – на три більше.
Топ-бомбардири в історії чемпіонатів світу:
- Мірослав Клозе (Німеччина) – 16
- Роналдо (Бразилія) – 15
- Герд Мюллер (Німеччина) – 14
- Жюст Фонтен (Франція) – 13
- Ліонель Мессі (Аргентина) – 13
- Кіліан Мбаппе (Франція) – 12
- Пеле (Бразилія) – 12
- Шандор Кочіш (Угорщина) – 11
- Юрген Клінсманн (Німеччина) – 11
Хто стане топ-бомбардиром ЧС-2026?
Проте не Мессі та Роналду будуть головними фаворитами в бомбардирським перегонам. Той таки Кіліан Мбаппе є головною зіркою збірної Франції в нападі та також може побити рекорд Клозе.
У гравця Реала вже 12 точних ударів на Мундіалях. Також великі шанси виграти перегони і у Гаррі Кейна, який вже брав цю нагороду у 2018-му. Цього сезону англієць демонструє топ-рівень у Баварії, забивши аж 58 голів.
До слова, Кейн та Мбаппе (а також Хамес Родрігес) можуть стати першими в історії ЧС, хто виграв бомбардирські перегони на двох різних турнірах. Цікаво, але ані Мессі, ані Роналду такого звання досі не мали.
Всі топ-бомбардири ЧС-2026:
|
ТУРНІР
|
ГРАВЕЦЬ
|
КРАЇНА
|
ГОЛІВ
|
1930
|
Гільєрмо Стабіле
|
Аргентина
|
8
|
1934
|
Онджей Неєдли
|
Чехословаччина
|
5
|
1938
|
Леонідас
|
Бразилія
|
7
|
1950
|
Адемір
|
Бразилія
|
9
|
1954
|
Шандор Кочіш
|
Угорщина
|
11
|
1958
|
Жюст Фонтен
|
Франція
|
13
|
1962
|
Гаррінча
|
Бразилія
|
4
|
1966
|
Ейсебіу
|
Португалія
|
9
|
1970
|
Герд Мюллер
|
Німеччина
|
10
|
1974
|
Гжегож Лято
|
Польща
|
7
|
1978
|
Маріо Кемпес
|
Аргентина
|
6
|
1982
|
Паоло Россі
|
Італія
|
6
|
1986
|
Гарі Лінекер
|
Англія
|
6
|
1990
|
Сальваторе Скілаччі
|
Італія
|
6
|
1994
|
Хрісто Стоїчков
|
Болгарія
|
6
|
1998
|
Давор Шукер
|
Хорватія
|
6
|
2002
|
Роналдо
|
Бразилія
|
8
|
2006
|
Мірослав Клозе
|
Німеччина
|
5
|
2010
|
Томас Мюллер
|
Німеччина
|
5
|
2014
|
Хамес Родрігес
|
Колумбія
|
6
|
2018
|
Гаррі Кейн
|
Англія
|
6
|
2022
|
Кіліан Мбаппе
|
Франція
|
8
Крім того, фанати чекають на феєрію від Вінісіуса (Бразилія) та Ламіна Ямаля (Іспанія). А ось "темною конячкою" цих перегонів є Ерлінг Голанд. Норвежець штампує голи як в МанСіті, так і в збірній.
Проте його команда залишається загадкою для всіх учасників Мундіалю. Норвегія не була на чемпіонатах світу аж з 1998 року, зате змгла зібрати потужний склад, який вибив у кваліфікації Італію.