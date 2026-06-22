Кріштіану Роналду та компанія протестують дебютанта чемпіонату світу збірну Узбекистану. Гра відбудеться у Г'юстоні, початок – о 20:00 за київським часом, повідомляє 24 Канал.

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Що не так із Португалією?

Португалія вважалась одним з головних фаворитів Мундіалю. Роберто Мартінес має крутий підбір футболістів, четверо з яких цього сезону виграли Лігу чемпіонів у складі ПСЖ.

Однак старт чемпіонату світу вийшов для "лузітан" невдалим. Підопічні Мартінеса не змогли здолати команду ДР Конго, розписавши нічию 1:1. Тому у другому турі португальцям треба надолужувати втрачене.

Як завжди, особлива увага буде прикута до Кріштіану Роналду. У битві з ДР Конго нападник Аль-Насра не вразив, але він все одно залишатиметься головною ударною силою португальців.

Для нього це вже шостий чемпіонат світу в кар'єрі. Наразі Роналду має на своєму рахунку 8 голів на всіх Мундіалях. І хоч до рекорду Мессі та Клозе він ще далекий (у тих по 16 точних ударів), але довести свій показник десяти м'ячів він цілком може.

Чого чекати від Узбекистану?

Тим паче, суперником буде головний аутсайдер квартету. Узбеки вперше змогли кваліфікуватися на чемпіонат світу, проте за кадровим підбором явно поступаються опонентам.

Головною зіркою команди є Абдукодір Хусанов з Манчестер Сіті, тоді як інші футболісти виступають за скромні клуби. Крім того, за рік до Мундіалю узбеки звільнили головного тренера, який їх на турнір і вивів.

Все заради запрошення людини з гучним іменем Фабіо Каннаваро. Італієць не має особливих досягнень в ролі тренера, але провів яскраву кар'єру гравця. У 2006-му захисник виграв Кубок світу та став володарем Золотого м'яча.

В першому турі узбеки без особливих шансів поступились Колумбії з рахунком 1:3. Але навіть один забитий м'яч для команди є непоганим досягненням. Ймовірно, проти португальців азійська команда гратиме в подібному стилі.