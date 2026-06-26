Всі чотири команди квартету претендують на те, щоб пройти в плей-оф. В останньому турі Єгипет зустрінеться з Іраном в Сіетлі, а Бельгія у Ванкувері гратиме із Новою Зеландією. Обидві зустрічі розпочнуться 27 червня о 06:00 за Києвом, повідомляє 24 Канал.

До теми Таблиця третіх місць ЧС-2026: хто вже у плей-оф, а кому потрібне диво

Чи виграє групу Єгипет?

Після двох турів найкраще становище у збірної Єгипту. Салах і компанія набрали 4 очки в іграх проти Бельгії та Нової Зеландії. Власне, перемога над "ківі" де-факто гарантуваала "фараонам" плей-оф.

Нижче третього місця єгиптяни не впадуть, а в разі перемоги залишаться першими. Суперником команди Хассана буде Іран, який у перших двох турах здобув дві нічиї.

Попри політичний підтекст участі "персів" на Мундіалі, команда виглядала зібраною і налаштованою. У грі поти Єгипту їх влаштує лише перемога, тому немає сумніву, що підопічні Галеноя битимуться до останніх сил.

Що не так із Бельгією?

Неочікувано було побачити Бельгію не в статусі фаворита після двох турів. Підопічні Руді Гарсії не змогли обіграти ані Єгипет, ані Іран, тому ділять із останніми другу сходинку.

"Червоним" дияволам треба зіграти не гірше, ніж Іран проти Єгипта, але при цьому не програти. Тоді Бельгія точно вийде в плей-оф. Щоб розраховувати на перше місце, Лукаку і компанія мають вигравати у Нової Зеландії та чекати на осічку від Єгипту.

Як може виглядати турнірна таблиця групи G:

Перемога Бельгії Нічия Перемога Нової Зеландії Перемога Єгипту 1. Єгипет – 7

2. Бельгія – 5

3. Іран – 2

4. Нова Зеландія – 1 1. Єгипет – 7

2. Бельгія – 3

3. Іран – 2

4. Нова Зеландія – 2 1. Єгипет – 7

2. Нова Зеландія – 4

3. Бельгія – 2

4. Іран – 2 Нічия 1. Єгипет – 5

2. Бельгія – 5

3. Іран – 3

4. Нова Зеландія – 1 1. Єгипет – 5

2. Бельгія – 3

3. Іран – 3

4. Нова Зеландія – 2 1. Єгипет – 5

2. Нова Зеландія – 4

3. Іран – 3

4. Бельгія – 2 Перемога Ірану 1. Бельгія – 5

2. Іран – 5

3. Єгипет – 4

4. Нова Зеландія – 1 1. Іран – 5

2. Єгипет – 4

3. Бельгія – 3

4. Іран – 2 1. Іран – 5

2. Єгипет – 4

3. Нова Зеландія – 4

4. Бельгія – 2

Власне, найменші шанси пройти далі мають "ківі". Нова Зеландія класно виглядала в першій зустрічі проти Ірану (2:2), але проти єгиптян була безсилою (1:3).

В останньому турі цю збірну влаштує лише перемога над Бельгією. В такому випадку у новозеландців буде можливість пройти далі з другого чи третього місця.