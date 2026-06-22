В Нью-Йорку на арені "МетЛайф Стедіум" між собою зійдуться топ-команди групи J Норвегія та Сенегал. Зустріч розпочнеться 23 червня о 03:00 за киїївським часом, повідомляє 24 Канал.

До теми Турнірна таблиця та результати матчів ЧС-2026

Чи зможе Сенегал випередити норвежців?

Норвежці та сенегальці є головними претендентами на друге місце у групі. Явним фаворитом на першу сходинку є збірна Франції, яка у першому турі довела свій клас проти Сенегалу.

Підопічні Дешама тріумфували з рахунком 3:1, а героєм зустрічі став автор дубля Кіліан Мбаппе. Сенегал не зміг зіграти на рівні чинних віцечемпіонів світу, тому спробує надолужати втрачене у наступних іграх.

Зрештою "леви Теранги" мають достатньо потужний склад, щоб битися на рівних навіть з Норвегією. Сенегальці є де-факто чинними чемпіонами Африки, хоч у команди і відібрали трофей за спробу бойкоту фіналу.

Чого чекати від Голанда і компанії?

Проте якщо казати про фаворита, то норвежців котирують трохи вище. У першому турі скандинави грали із відверто слабкою збірною Іраку, яка не змогла дати бій підопічним Сольбаккена.

"Вікинги" виграли з рахунком 4:1 з дублем від Голанда. Але окрім Ерлінга, норвежці мають ще чимало топових гравців. В першу чергу мова про хавбека Арсенала Мартіна Едегора та нападника Атлетіко Александера Серлота.

Орієнтовні склади команд:

Норвегія: Нюлан – Рюерсон, Аєр, Хеггем, Меллер Вольфе – Берге, Аурснес, Едегор – Нуса – Серлот, Голанд.

Сенегал: Менді – Діатта, Ніакате, Кулібалі, Діуф – І. Гує, П. Гує – Мане, Камарра, І. Сарр – Джексон.

Також високі сподівання покладені на вінгбека Юліана Рюерсона з Боруссії Дортмунд. Норвегію почали сприймати ледь не як топ-команду після її ефектного проходу кваліфікації.

"Вікінги" виграли усі матчі групи, при цьому двічі розгромивши потужну Італію (3:0, 4:1). Саме тому від скандинавів очікують продовження феєрії в горлових іграх проти Сенегалу та Франції.

До очної зустрічі норвежці та сенегальці підходять без кадрових втрат. За всю історію збірні грали одна проти одної лише у 2006 році. Той товариський матч завершився з рахунком 2:1 на користь африканців.