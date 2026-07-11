Серед претендентів на трофей залишається збірна Норвегії. Скандинавська збірна потужно виглядала протягом кваліфікації та усієї фінальної частини Мундіалю, повідомляє 24 Канал.

Що говорить на користь Норвегії?

Зрештою підопічні Сольбаккена мріють вперше здобути Кубок світу. І деякі статистичні дані вказують саме на те, що Норвегія підійме над головою Кубок світу.

Ключовий аспект прогноз на тріумф "вікінгів" полягає у збірній Японії, з якою норвежці навіть не перетинались. Азійська збірна незмінно грає на чемпіонатах світу і за цей час вже п'ять разів виходила у плей-оф.

У всіх випадках Японія поступалась вже на першій же стадії на виліт. Так ось, в кожному із цих випадків кривдник Японії потім вилітав від команди, яка ставала чемпіоном світу.

Як японці "вирішували" долю ЧС?

Вперше "самураї" потрапили у плей-оф у 2002-му, де в 1/8 фіналу мінімально програли Туреччині. Пізніше турки дійшли до півфіналу та поступились там майбутньому чемпіону світу Бразилії.

У 2010 році Японія вилетіла в плей-оф від Парагваю по пенальті. Проте "гуарані" надовго не затримались та поступились у чвертьфіналі Іспанії. Саме "фурія роха" і виграла Мундіаль в ПАР.

Наступного разу азійці вийшли у плей-оф у 2018-му та одразу пропустили вперед Бельгію. Зрештою "червоні дияволи" також стали жертвою майбутнього чемпіона світу – 0:1 від Франції у півфіналі.

І так само у 2022-му Японія в 1/8 фіналу склала зброю в бою проти Хорватії. Пізніше підопічні Далича програли у півфіналі Аргентині, яка у вирішальному поєдинку переграла Францію.

З ким гратиме Норвегія?

І ось тепер історія Японія залишила турнір в 1/16 фіналу, поступившись Бразилії. Але "селесао" вже теж полетіли додому, адже в 1/8 фіналу поступились саме Норвегії. Тому така тенденція дозволяє вірити, що "вікинги" продовжать справу та виграють Мундіаль.

У чвертьфіналі підопічні Сольбаккена зіграють проти збірної Англії. Згідно з розкладом ЧС-2026, зустріч відбудеться у Маямі 12 липня о 00:00 з київським часом.

Переможець пари зіграє у півфіналі проти Аргентини або Колумбії, а в разі успіху у фіналі – проти Франції або Іспанії. Вирішальний матч Мундіалю відбудеться 19 липня у Нью-Йорку, початок – о 22:00 за Києвом.