Підопічні Юліана Нагельсманна розпочнуть свій шлях на Мундіалі із матчу проти новачка турніру Кюрасао. Поєдинок в Г'юстоні розпочнеться 14 червня о 20:00 за київським часом, повідомляє 24 Канал.

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Скільки голів наб'ють німці новачкам?

Німці їдуть на турнір із шаленими амбіціями та намірами зрівнятися із рекордсменом Бразилією. У Бундестім чотири Кубка світу, тоді як у "селесао" – п'ять.

Проте кадровий підбір у Нагельсманна не такий вражаючий, як раніше було. Головні зірки команди Мусіала та Вірц провели посередній сезон. Перший довго лікувався, а другий поки шукає себе в Ліверпулі.

Крім того, тренер вирішив повернути у збірну досвідченого Мануеля Ноєра, який не грав за збірну два роки. Тим не менш, успішний старт на турнірі може дати німцям солідний поштовх.

Суперник для цього у Німеччини доволі вдалий. Збірна Кюрасао є дебютантом чемпіонату світу та найбільш екзотичною командою. У відборі збірна змогла обійти Ямайку та Трінідад і Тобаго.

Кюрасао можна назвати "фарм-клубом" збірної Нідерландів. 25 з 26-ти гравців народились саме в цій європейській країні. Ба більше, наставником "синьої хвилі" є досвідчений голандський коуч Дік Адвокат.

У свої 78 тренер стане найстаршим в історії чемпіонатів світу. Більшість футболістів команди проходили молодіжку Нідерландів, а такі виконавця як Базур та Локадія навіть грали за дорослу команду "ораньє". Кюрасао готове дивувати і німцям точно не варто розслаблятися.