Серед них свій матч проведе збірна Нідерландів, яка розпочне свій шлях матчем проти міцної команди Японії. Зустріч в Далласі розпочнеться 14 червня о 23:00 за київським часом, повідомляє 24 Канал.

До теми Де дивитися матч Нідерланди – Японія на чемпіонаті світу-2026

Чого чекати від Нідерландів?

Нідерландці традиційно вважаються одними з претендентів на високі місця. Команда аж три рази виходила у фінал чемпіонату світу, але так досі і не змогла завоювати Кубок.

Проте до поточного Мундіалю "помаранчеві" підійшли із кадровими втратами. Нідерландцям не допожуть Тімбер, Де Лігт, Схаутен та Сімонс, тому в атаці Куману доведеться розраховувати на вже перевірених Гакпо, Депая та Вегхорста.

Головними лідерами "ораньє" вважаються ван Дейк, Думфріс та Де Йонг. А особливі надії Нідерландів пов'язані із формою Малена, який в другій частині сезону забивав багато за Рому.

Правда, в першому матчі нідерландцям доведеться протистояти непростій збірній Японії. "Самураї" традиційно добре демонструють себе на чемпіонатах світу, але поки далі ніж 1/8 фіналу не могли дійти.

Особливо японці вразили на минулому чемпіонаті світу, де обіграли в групі потужні Іспанію та Німеччину. Тепер же команда везе на турнір потужний склад, де лідерами є Кубо, Камада, Іто та Уеда.

Японії відводять боротьбу за друге місце із Швецією, проте азійці можуть здивувати та зазіхнути на перемогу у квартеті. Нідерландам же доведеться показати свій максимум, щоб розпочати Мундіаль з перемоги.