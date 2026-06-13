Саме 14 червня свій шлях на турнірі розпочне збірна Нідерландів. В першому матчі на ЧС команда Рональда Кумана зійдеться із Японією, повідомляє 24 Канал.

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Де дивитися гру?

Матч Нідерланди – Японія онлайн можна буде подивитися в Україні. Офіційним транслятором чемпіонату світу є компанія Megogo. Саме на її ОТТ-платформі доступні усі зустрічі турніру.

Пряма трансляція матчу Нідерланди – Японія відбудеться на каналі Megogo Футбол Другий. Він доступний ОТТ-платформі компанії по передплаті в пакетах "Спорт" та "MEGOPACK".

Зустріч в Далласі розпочнеться 14 червня о 23:00 за київським часом. За півгодини до старту матчу в ефір вийде студія за участі експертів, які проаналізують першу гру групи F.

Чи приб'ють японці чергового фаворита?

"Помаранчеві" відправляються на Мундіаль із великими амбіціями, але із чималими кадровими проблемами. Вже давно не може вилікувати свою травму центрбек Манчестер Юнайтед Маттейс Де Лігт.

У квітні важке пошкодження отримав Хаві Сімонс, а за тиждень до старту турніру із заявки Нідерландів випав правий захисник Арсенала Юрьєн Тімбер.

Тим не менш, лідерами команди залишаються ван Дейк, Де Йонг та Депай, тому "ораньє" точно ставитимуть собі на меті виграти групу. Проте японці точно чинитимуть потужний тиск та мають всі шанси розчарувати європейців.

"Самураї" незмінно грають на чемпіонаті світу з 1998-му і вже чотири рази потрапляли в 1/8 фіналу. Ба більше, на минулому турнірі японці обіграли в групі Іспанію та НІмеччину, завдяки чому виграли групу.

Тож Японія завжди викладається на максимум на чемпіонаті світу. При цьому у команді є чимало відомих гравців, такі як Кубо, Камада, Іто та Доан. Тому "самураї" цілком можуть зачепитися за перше місце.