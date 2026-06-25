Неймар вперше за понад два з половиною роки зіграв за збірну Бразилії, вийшовши на заміну в матчі чемпіонату світу проти Шотландії. Втім, його виступ не переконав ексгравця шотландської національної команди та Челсі Крейга Берлі, передає ESPN.

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Що сказав експерт про Неймара?

34-річний форвард з'явився на полі на 76-й хвилині поєдинку третього туру групового етапу проти Шотландії, який завершився перемогою бразильців з рахунком 3:0. Для нападника це був перший матч у футболці збірної з жовтня 2023 року.

Крейг Берлі заявив, що включення Неймара до складу виглядає радше емоційним рішенням, ніж футбольною необхідністю. За його словами, навіть проти Шотландії зірковий бразилець мав проблеми та не продемонстрував звичного впливу на гру.

Він виглядав інертним і повільним. Якщо Бразилія хоче далеко пройти на цьому турнірі, на лаві мають бути футболісти, здатні змінити хід матчу,

– зазначив Берлі.

У Бразилії є інші варіанти в атаці

Ексфутболіст також нагадав, що у розпорядженні тренерського штабу є чимало атакувальних виконавців, які можуть претендувати на місце в складі.

Берлі згадав Матеуса Кунью, Ендріка та Тьяго, наголосивши, що саме такі футболісти можуть дати команді більше користі на пізніх стадіях чемпіонату світу. На його думку, поки що Неймар не довів, що здатний стати тим джокером, який вирішуватиме долю найважливіших матчів для Бразилії.

Нагадаємо, підопічні Карло Анчелотті вийшли в 1/16 чемпіонату світу з першого місця в групі. Дебютним суперником Бразилії в плей-оф може стати Японія або Швеція.