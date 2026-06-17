Особливий інтерес викличе зустріч за участю країни-господарки Мексики, яка битиметься із Південною Кореєю. Зустріч пройде у Гвадалахарі та розпочнеться 19 червня о 4 ранку за київським часом, повідомляє 24 Канал.

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Хто буде фаворитом в матчі?

У матчі-відкриття проти ПАР мексиканці вразили фанатів. Підопічні Агірре мали багато моментів, забили два голи і при цьому зберегли свої ворота "на замку".

Проте на другий турі "Ель Трі" підходять із певними кадровими проблемами. Основний центрбек Монтес отримав вилучення у першому турі та пропустить наступний матч.

Крім того, травми зазнав автор першого голу у ворота ПАР Кіньйонес. Його участь у матчі проти Південної Кореї наразі під питанням. А ця зустріч матиме важливе значення для обох команд.

Корейці змогли оформити камбек у матчі проти Чехії, забивши двічі після пропущеного голу від Крейчі. Це наблизило команду Хон Мен Бо до плей-оф.

Крім того, "воїни Теджу" ще й отримали шанс зачепитися за першу сходинку в групі в разі непрограшу мексиканцям. В останньому турі на корейців чекає аутсайдер групи ПАР, де Сон і компанія зможуть набити потрібну різницю м'ячів.