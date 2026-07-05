Команда Томаса Тухеля на другій стадії плей-оф зустрінеться із Мексикою. Зустріч відбудеться в Мехіко, початок – 6 липня о 03:00 за київським часом, повідомляє 24 Канал.

До теми Гравці збірної Англії вживатимуть віагру напередодні вирішального матчу ЧС-2026 проти Мексики

Які проблеми у Англії?

Англійська збірна підходила до турніру із великими амбіціями. На чолі із Тухелем "три леви" виграли усі відбіркові матчі, ще й не пропустили жодного голу.

Проте на самому турнірі англійці не дуже вражають. Лише у стартовій зустрічі проти Хорватії підопічні Тухеля показали високий клас, здобувши перемогу з рахунком 4:2.

Після цього у "трьох левів" була нульова нічия з Ганою та важка перемога над Панамою (2:0). А вже у плей-оф Англія була на межі вильоту після швидкого голу від ДР Конго.

Зрештою англійцям вдалось оформити камбек, забивши два голи під кінець зустрічі. Тепер же на британців чекатиме найважчий екзамен на турнірі в особі країни-господарки.

Що говорить на користь Мексики?

Мексика справляє одне з найкращих вражень на ЧС-2026. Підопічні Агірре виграли усі три матчі групи, не пропустивши жодного м'яча від Чехії, ПАР та Південної Кореї.

Зрештою і у плей-оф "Ель Трі" також залишили свої ворота "на замку", здолавши міцний Еквадор з рахунком 2:0. На руку підопічним Агірре грає і фактор домашнього поля.

Усі чотири матчі мексиканці відіграли на своїй території. І саме у Мехіко і пройде бій проти Англії, що додає шансів підопічним Агірре. При цьому англійці жодного разу не перемагали Мексику на її полі.

Орієнтовні склади команд:

Мексика: Ранхель – Санчес, Васкес, Монтес, Гальярдо – Ромо, Ліра, Мора – Альварадо, Р. Хіменес, Кіньйонес.

Англія: Пікфорд – Спенс, Гуехі, Конса, О'Райллі – Райс, Андерсон – Сака, Беллінгем, Решфорд – Кейн.

"Три леви" виграли 6 з дев'яти очних зустрічей проти "Ель Трі" і всі вони пройшли не на території північноамериканської команди. На Мундіалі ж команди перетинались лише раз.

У 1966 році британці здолали Мексику на груповій стадії з рахунком 2:0. Зрештою до звітного поєдинку Англія підходить із кадровими проблемами.

Через травми недоступні праві захисники Ріс Джеймс та Джаррелл Кванса, тож на цій позиції має вийти лівий оборонець Джед Спенс. Також під питанням участь у матчі основного опорника Деклана Райса.