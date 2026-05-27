Світ футболу готується до прощання з одним із найвеличніших півзахисників сучасності, який нарешті визначився зі своїм майбутнім. Напередодні головного турніру чотириріччя зірковий хорват розставив усі крапки над "і" у розмовах про завершення виступів, повідомив інсайдер Ніколо Скіра.

Яке рішення прийняв Модріч?

Зазначається, що чемпіонат світу-2026 стане фінальним акордом у професійній кар'єрі Модріча. 40-річний футболіст вирішив повністю повісити бутси на цвях одразу після завершення турніру в США, Канаді та Мексиці. Гравець вирішив піти на піку форми, не продовжуючи контракти на наступний сезон, щоб зафіксувати свій статус легенди.

Раніше Лука планував продовжити захищати кольори Мілана, адже у його контракті, який спливає у червні 2026 року, є опція продовження ще на сезон. Однак, як повідомляє La Gazzetta dello Sport, хорват змінив свої плани через сенсаційний невихід "россонері" до Ліги чемпіонів, а також звільнення Массіміліано Аллегрі, з яким він мав тісні стосунки.

Головні досягнення та спадщина хорвата

За свою тривалу кар'єру півзахисник здобув статус абсолютного ідола як на клубному рівні, так і на міжнародній арені. Він став серцем і капітаном національної збірної Хорватії, віддавши команді понад два десятиліття відданої гри. Паралельно Модріч випалив своє ім'я в історії клубного футболу, пройшовши шлях від загребського Динамо й Тоттенгема до мадридського Реала та італійського Мілана.

Скарбничка нагород Луки Модрича вражає навіть найвибагливіших поціновувачів футболу. Головним індивідуальним тріумфом хорвата став "Золотий м'яч" 2018 року, яким він перервав багаторічну гегемонію Мессі та Роналду. Окрім цього, у його активі неймовірні шість кубків Ліги чемпіонів, срібло ЧС-2018 та бронза ЧС-2022, що назавжди закарбували його ім'я в пантеоні безсмертних.