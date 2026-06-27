В останньому турі між собою зустрінуться фаворити групи Колумбія та Португалія. Поєдинок відбудеться в Маямі в ніч проти 28 червня, початок – о 02:30 за київським часом, повідомляє 24 Канал.

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Чому Португалія невдало почала?

Португальці невдало стартували на Мундіалю, провівши не надто успішну зустріч проти ДР Конго. Роналду і компанія провалились, розписавши нічию 1:1.

Однак у другому турі підопічні Мартінеса відігрались на Узбекистані, відправивши у ворота команди Каннаваро аж п'ять "сухих" голів. Всі очікували феєрії від Кріштіану Роналду.

Зрештою нападник Аль-Насра не розчарував та оформив дубль. Цим 41-річний форвард довів кількість голів на Мундіалях до десяти. Тепер же від Кріштіану чекають успішної гри в лобовому матчі.

Що демонструє Колумбія?

Де-факто португальці вже вийшли у плей-оф та майже точно не опустяться на третє місце. Проте для перемоги в групі лузітанам потрібно лише перемагати Колумбію в останньому турі.

"Кавові" без особливих проблем здолали Узбекистан (3:1), після чого дотисли ДР Конго (1:0). Таким чином, підопічні Лоренцо мають максимум очок та можуть зіграти на нічию проти Португалії.

Цікаво, що обидві команди, скоріш за все, вийдуть у плей-оф на представників групи L Гани та Хорватії. Переможець квартету зіграє проти третього місця сусідньої групи, а друге місце – проти теж віцечемпіона.