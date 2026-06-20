Іспанія спробує здобути першу перемогу на ЧС-2026 у матчі проти Саудівської Аравії. Гра відбудеться в Атланті 21 червня, пчаток – о 19:00 за Києвом, повідомляє 24 Канал.

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Як Іспанія оступилась проти Кабо-Верде?

Власне, в першому турі "фурія роха" не змогла здолати номінально найслабшого суперника по групі. Іспанія розписала нульову нічию в матчі проти дебютанта Мундіалю Кабо-Верде (0:0).

Кіпер африканців Возінья здійснив аж сім сейвів у тій зустрічі, внаслідок чого став зіркою соцмереж. Проте іспанці підійшли до того поєдинку не в ідеальному стані.

Тренер не міг повноцінно розраховувати на травмованих вінгерів Ніко Вільямса та Ламіна Ямаля. Зрештою обидва вийшли в кінці матчу, але були явно не готові на 100%.

Чим вразила Саудівська Аравія?

Тепер же Іспанія спробує затвердити свій статус фаворита в бою проти Саудівськї Аравії. Від "зелених соколів" особливо нічго на турнірі не очікували, але у першому турі підопічні Доніса змогли здивувати.

Аравійці на рівних боролись із більш статусним Уругваєм та змогли здобути нічию (1:1). Героєм саудів став воротар Аль-Оваїс, який здійснив аж дев'ять сейвів.

Хто може не зіграти?

У другому турі азійській команді треба буде зупиняти ще більш грізного суперника. Надією для аравійців може стати ненайкраща форма основних нападників Іспанії.

Орієнтовні склади команд:

Іспанія: Сімон – Льоренте, Ляпорт, Кубарсі, Кукурелья – Родрі, Педрі, Фабіан Руїс – Вільямс, Оярсабаль, Ямаль.

Саудівська Аравія: Аль-Оваїс – Аль-Хабрі, Аль-Амрі, Аль-Тамбакті, Абдулхамід – С. Аль-Давсарі, Канно, Аль-Хайбарі, Аль-Шамат – Аль-Жуваїр, Аль-Бурайкан.

Окрім згаданих вище Ямаля та Вільямса, в першому турі не вразив центрфорвард Оярсабаль. Також під питання участь у грі новачка Ліверпуля Віктора Муньйоса, який отримав травму.

До слова, Іспанія та Саудівська Аравія вже грали один проти одного на Мундіалі. Було це у 2006 році, коли із ними в одній групі була Україна. Тоді "фурія роха" тріумфувала з рахунком 1:0 завдяки голу Хуаніто.