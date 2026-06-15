На понеділок, 15 червня, винесений перший матч на ЧС-2026 за участі збірної Іспанії. Команда Луїса де ла Фуенте протестує новачка турніру Кабо-Верде, повідомляє 24 Канал.

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Як Іспанія розпочне на ЧС-2026?

Іспанія підходить до турніру в статусі головного фаворита. "Фурія роха" за останні три роки вже встигла виграти Лігу націй та чемпіонат Європи, а також дійти до фіналу Ліги націй.

Тож підопічні де ла Фуенте мають намір вже зі старту налякати своїх опонентів. Не мають завадити в цьому навіть кадрові втрати. Ще до Мундіалю через травму вилетів Фермін Лопес.

Крім того, перший матч мають пропустити головні вінгери команди Ламін Ямаль та Ніко Вільямс. Проте глибина складу дозволяє тренеру без проблем дочекатися повернення гравців.

На флангах мають вийти Ферран Торрес та Алекс Баена. Їх має вистачити для того, щоб зламати оборону Кабо-Верде. Африканська команда стала однією з головних сенсацій у кваліфікації.

У відбірковій групі Кабо-Верде сенсаційно випередив грізний Камерун та здобув право вперше зіграти на чемпіонаті світу. Проте перспективи команди на турнірі доволі туманні.

Підопічним Бубісти випала непроста група з Іспанією та Уругваєм. а кадровий підбір гравців не дає багато шансів для виходу у плей-оф. Проте навіть один-дві забиті голи чи навіть якась нічия стануть успіхом для збірної.

Ймовірно, найбільше шансів зачепитися за бали буде у поєдинок проти Саудівської Аравії, тоді як в зустрічі проти "фурії рохи" африканці спробують просто уникнути розгрому. Матч Іспанія – Кабо-Верде пройде в Атланті та розпочнеться о 19:00 за київським часом.