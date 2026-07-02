Один з фаворитів турніру Іспанія поміряється силами зі збірною Австрії. Зустріч пройде в Лос-Анджелесі, початок – о 22:00 за київським часом, повідомляє 24 Канал.

До теми Мессі та Мбаппе йдуть до цього: хто з футболістів вигравав чемпіонат світу більше одного разу

Як Іспанія грала в групі?

Підопічні де ла Фуенте справляють неоднозначне враження на цьому Мундіалі. У першому турі іспанці сенсаційно розділили очки проти Кабо-Верде, не забивши жодного голу новачкам чемпіонату світу.

Проте вже в наступному турі "фурія роха" відігралась на Саудівській Аравії. Ямаль та Оярсабаль організували аж чотири голи у ворота "соколів", чим забезпечили собі прохід в плей-оф.

А в останньому турі Іспанія знову продемонструвала посередній футбол, хоч і виграла мінімально у збірної Уругваю. Тож команда набрала 7 очок в групі, але суперники явно були нижчого рівня.

Що демонстрували австрійці?

Тепер на Ямаля та компанію чекатиме доволі неприємний суперник. Австрія потужно провела відбір, але на Мундіалі зуміла обіграти лише аутсайдера Йорданію. Причому перемогу довелось виривати в кінці зустрічі.

Проти Аргентини та геніального Мессі у підопічних Рангніка не було особливо шансів (0:2). А в останньому турі австрійці ледь не програли Алжиру, витягнувши нічию в компенсований час (3:3).

Тож австрійці забивали чимало, але віри у досягнення результати проти Іспанії доволі небагато. Команді треба згадати себе зразка дворічної давнини, коли Алаба і компанія в групі випередили Францію та Нідерланди.

Орієнтовні склади команд:

Іспанія: Сімон – Льоренте, Кубарсі, Ляпорт, Кукурелья – Родрі, Педрі – Баена, Ольмо, Ямаль – Оярсабаль.

Австрія: А. Шлагер – Пош, Алаба, Лінхарт, Мвене – К. Шлагер, Зайвальд, Забітцер – Лаймер, Арнаутович, Шмід.

Зрештою Іспанія спробує здобути перемогу мінімальними силами, адже в 1/8 фіналу на них чекатиме Португалія або Хорватія. Тренер "фурії рохи" не зможе розраховувати на основного вінгера Вільямса.

Його має замінити Алекс Баена, який приніс Іспанії перемогу над уругвайцями. Також під питанням участь Єремі Піно та новачка Ліверпуля Віктора Муньйоса. У свою чергу Австрія підходить до зустрічі без кадрових втрат.