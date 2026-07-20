У підсумку фінал чемпіонату світу-2026 видався напруженим та тривав аж 120 хвилин. Один з ключових епізодів зустрічі відбувся наприкінці основного часу, повідомляє 24 Канал.

Хто вилучався у фінала ЧС?

Хавбек збірної Аргентини Енцо Фернандес підставив свою команду, заробивши дві жовті картки. Спочатку футболіст Челсі був попереджений за суперечки з арбітром.

А за кілька хвилин Енцо грубо зіграв проти Кубарсі та був вилучений з поля, залишивши Аргентину в меншості. Таким чином, Фернандес став шостим футболістом, який отримував червону картку у фіналі Мундіалю.

За що Енцо Фернандес отримав червону картку: дивитися відео

Ба більше, половину з цих карток заробляли саме аргентинці. У вирішальному матчі на турнірі 1990 року "альбіселесте" взагалі догравали вдев'ятьох через вилучення Педро Монсона та Густаво Десотті.

При чому на відміну від Енцо, ці футболісти отримували прямі червоні. Ще дві червоні картки у фіналах здобували французи. Спочатку це був Марсель Десаї, який у фіналі 1998-го заробив два попередження за 68 хвилин.

Всі вилучення у фіналах чемпіонату світу:

РІК ФУТБОЛІСТ МАТЧ РАХУНОК ЧЕРВОНА ХВИЛИНА 1990 Педро Монсон Німеччина – Аргентина 1:0 пряма 65 1990 Густаво Десотті пряма 87 1998 Марсель Десаї Франція – Бразилія 3:0 дві жовті 68 2006 Зінедін Зідан Італія – Франція 1:1 (пен – 5:3) пряма 110 2010 Джонні Хейтінга Іспанія – Нідерланди 1:0 дві жовті 109 2026 Енцо Фернандес Іспанія – Аргентина 1:0 дві жовті 90+3

Зрештою це не завадило Франції здолати Бразилію з рахунком 3:0. А у 2006-му найбільш пам'ятне вилучення у фіналах оформив Зінедін Зідан, коли вдарив головою в груди Марко Матерацці.

Як Зідан вдарив Матерацці у фіналі 2006 року: дивитися відео

Останнім до 2026 року гравцем з червоною карткою у фіналі став нідерландець Джонні Хейтінга. Захисник заробив два попередження у вирішальному матчі 2010 року та залишив поле на 109-й хвилині.

Це дозволило Іспанії за кілька хвилин таки забити переможний гол та вирвати перемогу. І ось цього разу від вилучення у фіналі Мундіалю виграла "фурія роха".

Іспанія в більшості дотисла Аргентину в екстратаймах. Єдиний гол у зустрічі на 106-й хвилині оформив Ферран Торрес, подарувавши своїй країні другий трофей в історії.