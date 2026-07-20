Матч відбувся у Нью-Йорку та визначив 23-го за ліком переможця чемпіонату світу. Ним стала збірна Іспанії, якій знадобилось 120 хвилин для перемоги над суперником, повідомляє 24 Канал.

Як пройшов фінал ЧС?

Іспанці з перших хвилин захопили ініціативу та контролювали гру. За весь основний час Аргентина жодного разу не пробила по воротах Унаї Сімона.

"Фурія роха" пасивно грала в першому тайму, але більше почала тиснути після перерви. Класні моменти були у Педрі, Баени та Ольмо, але кураж упіймав Еміліано Мартінес.

За весь основний та додатковий час кіпер Аргентини здійснив аж 11 сейвів. Аргентина і так майже не думала про напад, а після інциденту в кінці основного часу зовсім про це забула.

Після двох жовтих карток вилучення заробив Енцо Фернандес. Спочатку аргентинець почав сперечатися із суддею, а пізніше грубо зіграв проти Кубарсі.

Як Іспанія дотисла суперника?

Іспанія продовжила тиснути і в екстратаймах. Моменти мали Ферран Торрес та Меріно. І зрештою "фурії росі" вдалось дотиснути "альбіселесте" на початку другого екстратайму.

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Після навісу з флангу Вільямс головою скинув на Торреса. Нападника Барселони ніхто не встиг накрити і Ферран розстріляв впритул ворота Мартінеса.

Аргентина кинулась відіграватися та навіть мала кілька моментів. Потужний удар Мессі прийняв на себе Меріно, а Сімеоне із класної позиції пробив вище воріт.

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Тим не менше, іспанці таки зберегли свої ворота "на замку". Піренейська команда вдруге в історії здобуває Кубок світу, тоді як аргентинці отримують четвертий комплект срібних медалей.