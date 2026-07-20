У фіналі між собою зійшлись збірні Іспанії та Аргентини. У підсумку перемогу святкувала європейська команда завдяки голу в екстратаймі, повідомляє 24 Канал.

Мессі не стримався після фіналу

Єдиний гол у фіналі оформив Ферран Торрес на 106-й хвилині. Завдяки цьому Іспанія вдруге в історії стала найкращою командою світу. Вперше Кубок підкорився "фурії росі" у 2010 році.

А ось Ліонель Мессі так і не зміг здобути свій другий трофей Мундіалю. Для Лео це був вже третій зіграний фінал і подібне досягнення мав лише бразилець Кафу.

Після фіналу ЧС-2026 Мессі був засмучений та довго сидів на полі. Камери постійно вихоплювали аргентинця, але він стійко тримався та виглядав спокійним.

Проте після нагородження Аргентини срібними медалями Мессі таки дав волю емоціям. Нападник розплакався на полі, коли фанати "альбіселесте" почали вигукувати його прізвище.

Сльози Ліонеля Мессі після поразки у фіналі ЧС-2026: дивитися відео

Як Мессі виступав за збірну Аргентини?

Ймовірно, для Мессі це був останній матч на чемпіонатах світу, а може і за збірну Аргентини загалом. Нападник відіграв 207 матчів у складі "альбіселесте", забившив 125 голів.

У 2022 році Ліонель привів Аргентину до перемоги на чемпіонаті світу, ставши найкращим гравцем турніру. На Мундіалі цього року Мессі був одним з найкращих, оформивши 8 голів та 4 асисти.

Загалом на чемпіонатах світу Лео забив 21 гол. За цим показником він побив рекорд Мірослава Клозе (16), але під кінець турніру пропустив вперед Кіліана Мбаппе. У француза 22 точних удари на Мундіалях.