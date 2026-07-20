У фіналі між собою зійшлись збірні Іспанії та Аргентини. У підсумку перемогу святкувала європейська команда завдяки голу в екстратаймі, повідомляє 24 Канал.
Мессі не стримався після фіналу
Єдиний гол у фіналі оформив Ферран Торрес на 106-й хвилині. Завдяки цьому Іспанія вдруге в історії стала найкращою командою світу. Вперше Кубок підкорився "фурії росі" у 2010 році.
А ось Ліонель Мессі так і не зміг здобути свій другий трофей Мундіалю. Для Лео це був вже третій зіграний фінал і подібне досягнення мав лише бразилець Кафу.
Після фіналу ЧС-2026 Мессі був засмучений та довго сидів на полі. Камери постійно вихоплювали аргентинця, але він стійко тримався та виглядав спокійним.Читайте оперативні новини першими Підпишіться на 24 Канал у Telegram
Проте після нагородження Аргентини срібними медалями Мессі таки дав волю емоціям. Нападник розплакався на полі, коли фанати "альбіселесте" почали вигукувати його прізвище.
Сльози Ліонеля Мессі після поразки у фіналі ЧС-2026: дивитися відео
Як Мессі виступав за збірну Аргентини?
Ймовірно, для Мессі це був останній матч на чемпіонатах світу, а може і за збірну Аргентини загалом. Нападник відіграв 207 матчів у складі "альбіселесте", забившив 125 голів.
У 2022 році Ліонель привів Аргентину до перемоги на чемпіонаті світу, ставши найкращим гравцем турніру. На Мундіалі цього року Мессі був одним з найкращих, оформивши 8 голів та 4 асисти.
Загалом на чемпіонатах світу Лео забив 21 гол. За цим показником він побив рекорд Мірослава Клозе (16), але під кінець турніру пропустив вперед Кіліана Мбаппе. У француза 22 точних удари на Мундіалях.